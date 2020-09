9 tháng đầu năm: Quảng Ninh thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép"

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh này đã thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ước tăng 6,5% (giảm 5% so với cùng kỳ), song là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 8,9%; dịch vụ tăng 3,5%; nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,2%.



Một góc đô thị TP.Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 36.348 tỷ đồng, bằng 76% dự toán, tăng 5,8% so với cùng kỳ (thu xuất, nhập khẩu ước đạt 9.700 tỷ đồng; thu nội địa ước đạt 26.631 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 57.326 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 34 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 13.700 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ…

Tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức ngày 30/9, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nêu: Trong giai đoạn tới đây, dịch Covid-19 sẽ còn gây nhiều khó khăn, gây đứt gãy chuỗi sản xuất, kinh doanh, thiếu nguồn cung trên toàn cầu, do vậy, tỉnh Quảng Ninh cần tận dụng cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để cung ứng, xuất khẩu ra nước ngoài, nhất là đối với sản phẩm hàng hóa. Qua đó, đóng góp tích cực cho nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu.