Agribank Chi nhánh Hồng Dân – Bạc Liêu đồng hành cùng Tam Nông

Huyện Hồng Dân là huyện thuần nông của tỉnh Bạc Liêu, xuất phát điểm về kinh tế thấp, nhưng trong những năm vừa qua, huyện đã không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều kỳ tích. Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của huyện đạt 10,8%/năm. Cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 58,7 triệu đồng/năm.

"Bà đỡ" của nhà nông.

Để có được những con số biết nói này là nhờ sự cộng hưởng tâm sức của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đặc biệt, trong đó có sự đồng hành của Agribank.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Võ Văn Toàn ở xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu). Anh Toàn là Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền của huyện Hồng Dân và tỉnh Bạc Liêu. Tiếp chúng tôi trong căn nhà kiên cố vừa mới cất, anh Toàn cho biết: "Đây là thành quả phấn đấu không mệt mỏi của tất cả các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, trong đó có sự "đỡ đầu" bền bĩ của Agribank Chi nhánh Hồng Dân".

Ao nuôi cá của gia đình anh Võ Văn Toàn

Dẫn chúng tôi tham quan cơ ngơi làm ăn của gia đình, anh Toàn chia sẻ: Trước đây nhà anh có 3 ha đất trồng lúa. Mặc dù quanh năm làm quần quật, nhưng kinh tế gia đình vẫn không khá lên được. Làm sao và bằng cách nào để vươn lên khá giả? Đó là trăn trở, là suy nghĩ luôn thường trực trong anh.

Lúc đầu do ít vốn, nên gia đình anh Toàn chỉ triển khai nuôi cá giống khoảng 2.000 m2 mặt nước. Dần dần thấy làm ăn được, anh đã mạnh dạn xin vay vốn ở Agribank Chi nhánh Hồng Dân, rồi về mở rộng diện tích nuôi lên đến 5.000 m2. Nhờ có trình độ và chịu khó học hỏi, nên đợt cá nào anh cũng thành công. Hiện nay cá giống của gia đình anh đã có mặt gần như ở hầu hết các tỉnh có vùng nuôi cá tra lớn, như: Đồng Tháp, An Giang, thành phố Cần Thơ...v.v.

Gần đây, thấy nghề nuôi cá ở địa phương phát triển mạnh, anh đã xin vay thêm vốn ở Agribank để mở thêm cửa hàng bán thức ăn cho cá. Thu nhập của gia đình nhờ vậy mà tăng nhiều. Kinh tế ổn định, vợ chồng anh có điều kiện các con ăn học thành tài và tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Thăm mô hình nuôi vịt Hà Lan theo quy trình khép kín của anh Phan Văn My, một hộ có thâm niên nuôi vịt đẻ gần 10 năm nay và cũng là khách hàng lâu năm của Agribank Chi nhánh Hồng Dân. Trước đây anh My nuôi vịt ở xã khác, nhưng do không tiện đường giao thông, nên đầu năm nay gia đình anh đổi về đây. Điều đáng mừng là khi thực hiện kế hoạch mở rộng việc làm ăn, anh được Agribank giải quyết cho vay 500 triệu đồng. Hiện nay, ngoài tiền lời từ nuôi hàng ngàn con vịt đẻ, gia đình anh còn tổ chức ấp trứng và mỗi tháng cho ra lò hàng chục ngàn con vịt con.

Mô hình nuôi vịt Hà Lan theo quy trình khép kín của anh Phan Văn My

Đồng hành của Agribank

Huyện Hồng Dân hiện có diện tích tự nhiên khoảng 42.300 ha, với trên 100.000 dân đang sinh sống. Tuy nhiên do nằm ở vị trí xa trung tâm tỉnh, nên trên địa bàn huyện chỉ có 4 tổ chức tài chính hoạt động.

Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn, thời gian qua Agribank Chi nhánh Hồng Dân đã làm tốt công tác đưa vốn đến hộ dân. Theo thống kê, hiện tổng dư nợ của Chi nhánh khoảng 700 triệu đồng. Với sự hỗ trợ tích cực về vốn của Agribank Chi nhánh Hồng Dân, nhiều hộ dân đã hiện thực hóa giấc mơ làm giàu. Đến cuối năm 2019, thu nhập của người dân trong huyện đạt 58,7 triệu đồng/năm, tăng gần gấp đôi so với 5 năm trước đó. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện giai đoạn 2015- 2020 đạt 10,8%.

Agribank Chi nhánh Hồng Dân đã làm tốt công tác đưa vốn đến hộ dân

Đời sống được nâng cao, đây là tiền đề quan trọng để người dân sát cánh, cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Cuối năm 2019, 8/8 xã của huyện Hồng Dân đều đạt chuẩn Nông thôn mới.

Với những thành tích nổi trội đã đạt được, mới đây huyện Hồng Dân vinh dự được Tỉnh ủy Bạc Liêu chọn là đơn vị điểm tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở./.