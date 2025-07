Quảng Ngãi mới: Dự kiến những khoản thu 6 tháng cuối 2025 vượt dự toán Trung ương giao

Nhiều khó khăn

Sáng 10/7, theo thông tin PV Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm đã có thông báo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Hoạt động tại cảng biển ở KKT Dung Quất.Ảnh: ĐX

Cùng các nội dung liên quan khác, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra dự báo công tác thu NSNN 6 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn.

Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận, trong thời gian còn lại của năm 2025 sẽ có nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành dự toán thu cả năm 2025, như giá dầu thô trên thế giới từ đầu tháng 4/2025 đến nay giảm mạnh; một số chính sách miễn, giảm tiền thuế, phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (giảm thuế GTGT đầu ra từ 10% xuống 8%, giảm 50% thuế BVMT đối với xăng, dầu, giảm tiền thuê đất….) sẽ tiếp tục được thực hiện.

Một số doanh nghiệp FDI sẽ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, do chịu tác động bởi chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm.Ảnh: ĐX

Một khó khăn đáng chú ý nữa là thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh trầm lắng; các dự án bất động sản do doanh nghiệp làm chủ đầu tư cũng như các dự án do tỉnh làm chủ đầu tư, còn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, nên khả năng trong 6 tháng còn lại năm 2025 triển khai chậm so với kế hoạch.

Những thuận lợi để thực hiện đạt kết quả nhiều nguồn thu

Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn nêu trên, một số lĩnh vực khác đã và đang có những thuận lợi nên dự báo việc thu ngân sách sẽ có tiến triển tốt.

Trong dự kiến thu ngân sách nhà nước 6 tháng còn lại năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi mới sau hợp nhất, nhiều khoản thu sẽ vượt so với dự toán Trung ương giao.Ảnh: ĐX

Tỉnh Quảng Ngãi dự kiến thu NSNN trên địa bàn tỉnh cả năm 2025 ước đạt 35.714 tỷ đồng, bằng 101,3% dự toán Trung ương.

Trong đó thu nội địa ước đạt 22.357 tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán Trung ương giao; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 13.320 tỷ đồng, bằng 103,1% so với dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao.

Thu ngân sách địa phương ước đạt 29.819 tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán Trung ương giao. Trong đó thu cân đối phần NSĐP được hưởng theo phân cấp ước đạt 21.636 tỷ đồng, bằng 101% dự toán Trung ương giao; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương ước đạt 8.145 tỷ đồng, bằng 110,1% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao….

Tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Sở Tài chính phối hợp cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác thu NSNN, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp điều hành, đảm bảo thu đạt dự toán giao năm 2025.

Hoạt động sản xuất thép tại KKT Dung Quất.Ảnh: HP

Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh điều hành ngân sách theo quy định.

Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu.

Qua đó xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực loại thuế còn thất thu để kịp thời có biện pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách.

Thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 13.320 tỷ đồng, bằng 103,1% so với dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao.Ảnh: MK

Đối với những khoản thu dự báo thu không đạt kế hoạch giao, chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan cần xác định, phân tích rõ nguyên nhân hụt thu là do yếu tố khách quan, hay chủ quan để có giải pháp khắc phục phù hợp

Đánh giá, rà soát, xác định những khoản thu, sắc thuế còn tiềm năng và dư địa để tiếp tục thạm mưu đề xuất các giải pháp tăng thu từ những nguồn này….