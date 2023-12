Agribank phát hành thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2023

Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 05/12/2023, Agribank đã tổ chức phát hành thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2023, thu hút lượng đặt mua rất lớn của 14.156 nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Với mục đích gia tăng cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả đối với khách hàng, đồng thời tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển nền kinh tế, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, trong thời gian ngắn từ ngày 13/11/2023 đến ngày 05/12/2023, Agribank đã tổ chức phát hành thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2023, thu hút lượng đặt mua rất lớn của 14.156 nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 8 năm với lãi suất cộng biên độ hấp dẫn so với các sản phẩm tiết kiệm khác (+ 2,0%/năm so với bình quân lãi suất tiết kiệm niêm yết kỳ hạn 12 tháng của 04 ngân hàng Vietcombank, BIDV, Agribank và Vietinbank), cùng với uy tín, thương hiệu của Ngân hàng thương mại giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông” và nền kinh tế, Trái phiếu Agribank thu hút sự quan tâm, đầu tư của nhiều khách hàng cá nhân và tổ chức. Do vậy, trong thời gian ngắn, kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023, Agribank đã nhanh chóng phát hành thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu với lượng đặt mua vượt kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước.

Nguồn vốn trái phiếu dài hạn, ổn định này sẽ được Agribank sử dụng để gia tăng quy mô hoạt động, bổ sung vốn ổn định đáp ứng các nhu cầu cho vay trung, dài hạn đối với nền kinh tế thuộc các lĩnh vực hiệu quả, chiến lược như: năng lượng, điện, nông lâm thủy sản, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng và các ngành, lĩnh vực khác… Đồng thời, với nguồn vốn được bổ sung vào vốn cấp 2 này, Agribank sẽ đảm bảo các tỷ lệ an toàn, các mục tiêu tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Để thực hiện các cam kết khi chào bán trái phiếu của Agribank, với mục tiêu gia tăng thanh khoản của trái phiếu trên thị trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các Chủ sở hữu nắm giữ trái phiếu Agribank, Agribank đang khẩn trương triển khai các thủ tục lưu ký, niêm yết trái phiếu công chúng Agribank 2023 theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng công ty lưu ký, bù trừ chứng khoán Việt Nam để Trái chủ có thể thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cầm cố … và thực hiện các giao dịch khác theo quyền.

Từ khi hoạt động phát hành trái phiếu được Agribank tổ chức phát hành đến nay, Agribank luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc các cam kết; thanh toán đầy đủ gốc và lãi với các Trái chủ, Người sở hữu trái phiếu. Việc Agribank phát hành thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2023 lần này tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín, năng lực tài chính của Agribank trên thị trường tài chính, đồng thời góp phần củng cố, khẳng định niềm tin của nhà đầu tư đối với Trái phiếu doanh nghiệp, một trong những kênh huy động vốn dài hạn quan trọng của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.