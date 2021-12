Ập vào bắt hơn 5.000 mỹ phẩm giả nhãn hiệu VERSACE, GUCCI, SANTAL33, DIOR, CHANEL, CALVIN KLEIN...

Kết quả kiểm tra phát hiện và tạm giữ trên 5.000 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm là nước hoa, son môi, kem mắt, nước hoa hồng… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu như VERSACE, GUCCI, SANTAL33, THE NOIR 29, DIOR, LELABO, GIORGIO ARMANI, CHANEL, CALVIN KLEIN, YSL, LANCÔME, DOLCE & GABBANA, MOSCHINO...

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Ninh, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, phát hiện tạm giữ hơn 5.000 sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Ngay sau khi nhận được nội dung thông tin và đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Bắc Ninh về việc kiểm tra các đối tượng có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, mạng xã hội để bán sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng lậu, hàng giả, hàng nhái…, ngày 10/12/2021 lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Ninh; Công an huyện Quế Võ; Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh; Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm của ông Nguyễn Văn Cương. Cơ sở có địa chỉ tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh kinh doanh hàng hóa trên nền tảng thương mại điện tử có dấu hiệu vi phạm.

Trên 5.000 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm là nước hoa, son môi, kem mắt, nước hoa hồng… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: QLTT

Hàng nghìn mỹ phẩm giả mạo nhãn hiệu bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ. Ảnh: QLTT

Kết quả kiểm tra phát hiện và tạm giữ trên 5.000 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm là nước hoa, son môi, kem mắt, nước hoa hồng… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu như VERSACE, GUCCI, SANTAL33, THE NOIR 29, DIOR, LELABO, GIORGIO ARMANI, CHANEL, CALVIN KLEIN, YSL, LANCÔME, DOLCE & GABBANA, MOSCHINO... Bên cạnh đó, tại đây còn chứa 550 vỏ lọ thuỷ tinh và 1kg tem, nhãn các loại.

Tại thời điểm kiểm tra ông Nguyễn Văn Cương chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để phối hợp với lực lượng công an xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc kiểm tra nằm trong chương trình thực hiện kế hoạch của Tổng cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Ninh về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.