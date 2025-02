Bảo hiểm Agribank chi trả hơn 400 triệu đồng cho một khách hàng ở Huế

Trước đó, trong quá trình vay vốn, khách hàng Hồ Ngọc Phương đã quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng và đã được nhân viên ngân hàng tận tình giải thích đầy đủ về điều kiện tham gia, phí bảo hiểm, đặc biệt là về quyền lợi khách hàng nhận được khi tham gia sản phẩm bảo hiểm, nên khách hàng này đã tự nguyện tham gia.

Đại diện Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế và Agribank Chi nhánh huyện Quảng Điền trao số tiền 404,4 triệu đồng cho chị Trần Thị Hiền (vợ khách hàng Hồ Ngọc Phương). Ảnh: T.H.

Chị Trần Thị Hiền (vợ khách hàng Hồ Ngọc Phương) cho biết: Gia đình chị có vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Quảng Điền để làm ăn và có tham gia sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng.

Cuối năm 2024, chồng chị bị tai nạn giao thông đã không may qua đời, đối với gia đình chị là mất mát quá lớn, khoản bồi thường 404,4 triệu đồng của Bảo hiểm Agribank đã giúp gia đình chị trả được khoản nợ cho ngân hàng, gia đình chị gửi lời cảm ơn chân thành đến Bảo hiểm Agribank.

"Qua đây, tôi cũng nhắn nhủ đến quý khách hàng có vay vốn nên tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng, khi gặp trường hợp rủi ro như gia đình tôi sẽ được bảo hiểm chi trả, bớt đi gánh nặng kinh tế cho gia đình…", chị Hiền cho hay.

Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế và Agribank Chi nhánh huyện Quảng Điền chia sẻ với chị Trần Thị Hiền vợ của khách hàng Hồ Ngọc Phương không may qua đời. Ảnh: T.H.

Ông Trần Ngọc Tứ - Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế cho biết: Khi nhận được thông tin từ gia đình khách hàng, đại diện Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Agribank Chi nhánh huyện Quảng Điền đến trực tiếp động viên thăm hỏi, thực hiện các thủ tục, hồ sơ chi trả bồi thường 100% theo mức trách nhiệm đã tham gia. Ngoài ra, đơn vị bảo hiểm còn hỗ trợ một phần lãi vay và hỗ trợ thêm gia đình 2 triệu đồng tiền mai táng phí.

Sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng của Bảo hiểm Agribank là "lá chắn" vững chắc giúp người dân giảm thiểu rủi ro tài chính trong cuộc sống. Vì đây là một trong những sản phẩm bảo hiểm liên kết với Ngân hàng Agribank, khi xảy ra vấn đề bảo hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người vay vốn, sẽ được bảo hiểm trả nợ thay cho khách hàng.



Năm 2024, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế chi trả tổng cộng 125 vụ, với số tiền là 6.572 triệu đồng. Ảnh: T.H.

Ông Tứ chia sẻ thêm: Qua việc chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng cho gia đình anh Hồ Ngọc Phương, càng khẳng định rõ tính thiết thực của việc tham gia bảo hiểm, dù có thêm một khoản chi phí nhỏ, nhưng khi có tai nạn, rủi ro bệnh tật xảy ra, những người thụ hưởng không phải gánh thêm gánh nặng tài chính bên cạnh việc mất mát người thân.

Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế được Bảo hiểm Agribank giao quản lý Tổng đại lý Agribank Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Bắc Quảng Bình. Được biết, năm 2024, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế chi trả tổng cộng 125 vụ, với số tiền là 6.572 triệu đồng.

Hiện nay, Bảo hiểm Agribank đang triển khai rất nhiều sản phẩm bảo hiểm như: Bảo an tín dụng; Bảo an tài khoản; Bảo an chủ thẻ; Bảo hiểm cây trồng, vật nuôi; Xe cơ giới; Nhà tư nhân. Ngoài ra, Bảo hiểm Agribank còn triển khai thêm sản phẩm Bảo hiểm học sinh, sinh viên... rất thiết thực đối với mọi đối tượng khách hàng.