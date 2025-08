Bộ Xây dựng lý giải việc giá chung cư Hà Nội tăng cao

Báo cáo nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, giá chung cư tại Hà Nội cùng TP.HCM và các đô thị lớn trên cả nước trong quý II/2025 cơ bản ổn định so với quý trước, tuy nhiên cả hai thành phố đều ghi nhận mức giá cao nhất trong gần một thập kỷ.

Tại Hà Nội, giá bán trung bình trên thị trường quý II/2025 đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước (tăng 33% so với cùng kỳ), trong khi đó, giá căn hộ trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 89 triệu đồng/m2, không có nhiều biến động so với quý trước (tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước).

Theo khảo sát của Bộ Xây dựng, giá rao bán căn hộ tại một số dự án chung cư ở 2 đô thị lớn nhất cả nước trong quý II/2025 như sau:

Tại Hà Nội giá rao bán căn hộ các dự án: Berriver Jardin Long Biên khoảng 71 - 84 triệu đồng/m2, Vinhomes Green Bay Mễ Trì khoảng 63 - 99 triệu đồng/m2, Cầu Giấy Center Point khoảng 77 - 97 triệu đồng/m2, Lumi Hà Nội khoảng 75 - 93 triệu đồng/m2, Golden Palace A từ 130 - 160 triệu đồng/m2.

Giá chung cư Hà Nội vẫn neo ở mức rất cao, có nơi lên tới 270 triệu đồng/m2. Ảnh: Thái Nguyễn

Một số dự án cao cấp có giá rao bán cao đáng chú ý như: The Nelson Private Residences 120 - 180 triệu đồng/m2, Noble Crystal 160 - 270 triệu đồng/m2, The Matrix One 120 - 150 triệu đồng/m2, Endless Skyline West Lake 120 - 150 triệu đồng/m2 .

Bộ Xây dựng cho biết, giá thứ cấp cũng tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao. Nguyên nhân chính của xu hướng này bao gồm khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư...

Trong khi tại TP.HCM, giá rao bán các dự án chung cư cao cấp như: Thảo Điền Green từ 163-200 triệu đồng/m2, Eaton Park từ 160 triệu đồng/m2, Masteri Grand View từ 130-145 triệu đồng/m2, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.

Tại một số đô thị khác, theo Bộ Xây dựng, giá rao bán chung cư cũng ghi nhận ở mức cao. Cụ thể, dự án The Minato Residence (Hải Phòng) khoảng 40 - 55 triệu đồng/m2, Sentosa Sky Park Hải Phòng khoảng 37 - 42 triệu đồng/m2, Cara River Park (Cần Thơ) từ 44 - 56 triệu đồng/m2.

Như vậy dù không còn tăng nóng như trong thời gian gần đây, nhưng giá chung cư tiếp tục tăng lên và neo cao trong quý II vừa qua.

Hàng loạt nguyên nhân khiến giá nhà tăng cao

Theo các chuyên gia, việc các dự án mới, đặc biệt các dự án xa trung tâm liên tục mặt bằng giá mới là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy giá chung cư tăng theo, nhất là các khu chung cư trong khu vực trung tâm.

Ngoài ra, hàng loạt dự án chung cư từ nội thành đến ngoại thành Hà Nội đồng loạt ra mắt thị trường, giá chủ yếu vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2, đây là nguyên nhân chính dẫn đến giá chung cư thứ cấp tiếp tục tăng.

Đánh giá về diễn biến thị trường, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thời gian qua, thanh khoản chung cư tại Hà Nội giảm do giá đã quá cao, người mua thực không đủ khả năng chi trả.

"Các sản phẩm chung cư hiện nay chủ yếu đang bị chi phối bởi các nhóm đầu tư, đầu cơ. Người mua thực sẽ rất khó theo được mức giá của nhóm này đưa ra. Những nhóm đầu tư, đầu cơ chỉ thích mua nhanh, lãi nhanh. Họ tạo ra những thông tin, chiêu trò đánh vào tâm lý người mua và người bán nhằm đẩy giá, thổi giá chung cư. Do đó, người mua thực rất khó tiếp cận. Việc này đã tạo ra tình trạng giá dù không bán được nhưng giá chung cư vẫn tăng”, ông Đính chia sẻ.

Giá chung cư ở ngoại thành liên tục thiết lập mặt bằng giá mới khiến những chung cư cũ khu vực nội thành bị đẩy giá. Ảnh: Thái Nguyễn

Còn theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, đợt tăng giá lần này mới diễn ra, chưa thể khẳng định là dấu hiệu của một chu kỳ tăng giá mới.

Theo ông Quốc Anh, diễn biến tiếp theo của thị trường sẽ phụ thuộc lớn vào tâm lý và niềm tin của nhà đầu tư vào các kênh đầu tư khác, đặc biệt là đất nền.

"Nếu niềm tin của nhà đầu tư trở lại thì dòng tiền có thể sẽ lại chảy về các kênh đầu tư khác, qua đó giảm nhiệt cho chung cư. Ngược lại, nếu đất nền chưa tạo sóng, người mua sẽ tiếp tục xem căn hộ là nơi trú ẩn vốn an toàn hơn cả", ông Quốc Anh nhận định.

Theo một số chuyên gia bất động sản, việc mất cân bằng cung cầu và cơ cấu sản phẩm lệch về phân khúc cao cấp; giá thành căn hộ bị đẩy cao do cấu trúc sản phẩm mất cân đối, thiếu phân khúc bình dân; chi phí đầu vào cao; chi phí đất, thủ tục hành chính;... cũng là các nguyên nhân khiến giá chung cư tại Hà Nội ngày càng tăng cao.