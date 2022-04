Bắt Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng

Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, do liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 5/4, Bộ Công an thông báo: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh). Kết quả điều tra xác định: trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 03 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Ngày 05/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể: Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên. Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản. Trước đó, vào ngày 10/12/2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức bán đấu giá lần lượt 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức. Công ty TNHH đầu tư Ngôi Sao Việt (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã trúng đấu giá lô đất 3/12. Tân Hoàng Minh và cú tháo chạy sau ồn ào đấu giá đất Thủ Thiêm Thời điểm đó, doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất với số tiền 24.500 tỉ đồng, hơn 2,4 tỉ đồng/m2. Đây cũng là mức giá đất cao nhất TP.HCM và lập đỉnh tại thị trường Việt Nam. Đến ngày 11/1/2022, ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã viết tâm thư gửi lãnh đạo Đảng và nhà nước về vụ đấu giá lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, ngày 10/12/2021, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tham gia đấu giá lô đất 3-12 khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức. Lô đất này có diện tích hơn 1ha với giá 24.500 tỷ đồng (tính ra 1m2 đất trị giá khoảng 2,4 tỷ đồng). Ông Dũng khẳng định sau khi trúng đấu giá, phía tập đoàn đã cân đối đủ tài chính để đảm bảo đóng tiền theo đúng tiến độ và quy định trong hợp đồng; đồng thời lên kế hoạch kinh doanh mới phù hợp nhất để có hiệu quả. Tuy nhiên, theo chủ tịch Tân Hoàng Minh, qua việc lắng nghe rất nhiều dư luận xã hội, đặc biệt sau khi tiếp thu ý kiến nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tân Hoàng Minh xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, để tránh gây ra sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kinh tế. Ông Đỗ Anh Dũng 61 tuổi, là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh từ năm 1993 đến nay. Song, ông còn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt (từ năm 2015 đến nay). Năm 2006, ông Dũng quyết định hướng Tập đoàn Tân Hoàng Minh vào thị trường bất động sản cao cấp, tạo sự khác biệt trong các sản phẩm và dịch vụ. Các dự án nghìn tỷ như: D'. Palais Louis – Nguyễn Văn Huyên, D'. Le Roi Soleil – Quảng An, D'. Le Pont D'or – Hoàng Cầu, D'. El Dorado – Phú Thanh, Phú Thượng, D'. Capitale – Trần Duy Hưng …

Bắt thêm em gái nguyên Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết 05/04/2022 16:50

Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu với lãi suất thế nào? 05/04/2022 16:05

9 đợt chào bán trái phiếu bị hủy bỏ, tiết lộ vai trò của Tân Hoàng Minh 05/04/2022 07:26