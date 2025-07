Giá vàng hôm nay 30/6: Áp lực kỹ thuật đè nặng, vàng tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay trên thế giới 30/6: Áp lực kỹ thuật đè nặng, kỳ vọng lãi suất giữ hy vọng phục hồi

Bước sang đầu tuần mới, giá vàng hôm nay trên thế giới tiếp tục chịu sức ép giảm, dao động quanh mức 3.265 USD/ounce trong phiên giao dịch sáng sớm thứ Hai tại thị trường châu Á. Diễn biến này nối dài chuỗi giảm giá bắt đầu từ tuần trước, trong bối cảnh tâm lý chuộng rủi ro tăng mạnh nhờ các yếu tố chính trị và thương mại tích cực toàn cầu.

Thỏa thuận thương mại vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt về vấn đề chuỗi cung ứng đất hiếm, đã làm suy yếu vai trò trú ẩn truyền thống của vàng. Bên cạnh đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel giúp hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông – yếu tố từng đóng vai trò là động lực chính đẩy giá vàng lên cao thời gian qua.

Theo phân tích kỹ thuật, giá vàng đã phá vỡ mốc hỗ trợ quan trọng 3.300 USD/ounce và đang hướng về vùng 3.250 USD – tương ứng với mức đáy thiết lập gần nhất. Chỉ báo RSI hiện cũng cho tín hiệu tiêu cực, cho thấy xu hướng ngắn hạn nghiêng về giảm. Nếu không giữ được mốc 3.250 USD, vàng có thể giảm sâu về quanh 3.175 USD – đường trung bình 100 ngày.

Tuy vậy, một số yếu tố hỗ trợ tiềm năng vẫn hiện diện, có thể giúp giá vàng phục hồi trong thời gian tới. Đáng chú ý, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất đang ngày càng gia tăng sau loạt dữ liệu kinh tế yếu từ Mỹ, đặc biệt là chi tiêu tiêu dùng giảm bất ngờ trong tuần qua. Đây là yếu tố có thể hỗ trợ vàng trong vai trò tài sản không sinh lời, nhất là khi đồng USD đứng trước khả năng suy yếu thêm nếu Fed thay đổi lập trường chính sách.

Theo khảo sát hàng tuần của Kitco News, 53% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm, chỉ 35% lạc quan vào khả năng phục hồi. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ kỳ vọng nhẹ nhàng, với 51% tin rằng vàng sẽ tăng.

Tuần này, thị trường sẽ hướng sự chú ý đến nhóm dữ liệu lao động và lạm phát quan trọng từ Mỹ như chỉ số PMI, chỉ số PCE – thước đo lạm phát ưa thích của Fed, và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Non-farm Payrolls). Nếu các số liệu cho thấy tín hiệu suy yếu, khả năng Fed cắt giảm lãi suất sớm sẽ củng cố lại lực mua vàng. Ngược lại, các số liệu tích cực có thể tiếp tục đè nặng lên giá.

Tóm lại, trong ngắn hạn, vàng có thể dao động trong biên độ 3.250–3.350 USD/ounce. Nhà đầu tư nên giữ thế phòng thủ, quan sát sát diễn biến vĩ mô và phản ứng từ Fed. Nếu giá giữ vững trên 3.300 USD, đây có thể là cơ hội tích lũy. Nhưng nếu phá vỡ mốc 3.250 USD, xu hướng giảm sẽ được củng cố mạnh hơn.

Giá vàng hôm nay trong nước 30/6: Đồng loạt giảm, người mua lỗ tới 2,5 triệu đồng chỉ trong một tuần

Mở đầu phiên giao dịch đầu tuần, thị trường vàng trong nước và thế giới tiếp tục ghi nhận xu hướng suy yếu khi áp lực chốt lời và tâm lý e ngại rủi ro giảm nhiệt đã khiến giá kim loại quý mất đà tăng. Tính đến 8h30 sáng nay (30/6), giá vàng miếng SJC tại hầu hết các doanh nghiệp lớn đều đứng ở mức thấp hơn so với đầu tuần trước, kéo theo thiệt hại lên đến hàng triệu đồng cho người mua lướt sóng.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 117,2 – 119,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với cuối tuần qua nhưng đã giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với ngày thứ Hai (23/6). Cùng mức điều chỉnh được ghi nhận tại Công ty SJC và Bảo Tín Minh Châu, khi các đơn vị này cũng niêm yết quanh vùng 117,2 – 119,2 triệu đồng/lượng, giảm đều nửa triệu đồng mỗi lượng so với đầu tuần trước.

Riêng Công ty Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC ở mức 118,5 – 119,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với hôm qua nhưng vẫn giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán so với cách đây một tuần. Tại Phú Quý, giá vàng miếng hiện đang giao dịch ở mức 116,5 – 119,2 triệu đồng/lượng, giảm tới 500.000 đồng/lượng so với ngày thứ Hai tuần trước.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn tròn 9999 cũng suy yếu rõ rệt. Tại DOJI, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng hiện được niêm yết quanh vùng 114 – 116 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), mất 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu tuần trước. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn ở mức 114,1 – 117,1 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng.

Đà giảm của vàng trong nước tuần qua chủ yếu chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới đã mất hơn 100 USD/ounce chỉ trong 7 ngày, từ mốc 3.380 USD/ounce đầu tuần xuống vùng 3.275 USD/ounce vào cuối tuần. Nguyên nhân đến từ việc căng thẳng địa chính trị giữa Iran và Israel lắng dịu, đồng thời tâm lý thị trường chuyển sang hướng tích cực hơn sau thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này làm suy yếu vai trò trú ẩn của vàng, khiến nhu cầu giảm mạnh.

Tổng hợp các diễn biến, giới đầu tư lướt sóng vàng trong nước tuần qua có thể đã lỗ từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/lượng, tùy theo thời điểm mua vào. Trong bối cảnh này, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng, quan sát thêm các dữ liệu kinh tế từ Mỹ trong tuần này trước khi đưa ra quyết định mua – bán.