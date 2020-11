Bắt quả tang cơ sở gia công hàng trăm nghìn sản phẩm gắn mác Chanel, Gucci

Cơ sở sản xuất, gia công quần áo tại C14 Vinh Quang – Khu công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội sử dụng các máy may, máy vắt sổ để sản xuất quần áo có gắn các dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Thời điểm lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội ập vào kiểm tra, cơ sở sản xuất, gia công quần áo tại C14 Vinh Quang – Khu công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội đang sử dụng các máy may, máy vắt sổ để sản xuất quần áo có gắn các dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu vì gắn mác Adidas, Chanel, Burberry, Gucci...

Ngày 3.11, Đội QLTT số 1 - Cục QLTT TP.Hà Nội đã phối hợp với thành viên Tổ công tác 368 – Tổng cục QLTT tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất, gia công quần áo tại C14 Vinh Quang – Khu công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội do ông Nguyễn Anh Quyết (sinh năm 1991) làm chủ.

Ông Nguyễn Anh Quyết xuất trình đăng ký kinh doanh số 01J8018710 do Phòng Tài chính Kế hoạch – UBND huyện Gia Lâm cấp ngày 24.9.2020.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện, bắt quả tang cơ sở đang sử dụng máy may, máy vắt sổ để may sản xuất quần áo có gắn các dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas, Chanel, Burberry, Gucci…(thuộc sở hữu của các cá nhân, tổ chức tại Châu Âu đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam).

Tiếp tục bắt quả tang cơ sở gia công hàng trăm nghìn sản phẩm thời trang gắn mác Chanel, Gucci. Ảnh: DMS

Ông Nguyễn Anh Quyết thừa nhận việc may sản xuất quần áo có dấu hiệu giả mạo trên không được sự đồng ý, cho phép của chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu trên và do các đối tượng kinh doanh quần áo tại khu vực Ninh Hiệp đặt may sản xuất.



Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ 124.101 chiếc quần áo, thành phẩm, bán thành phẩm, tem nhãn vật mang nhãn hiệu Adidas, Chanel, Burberry, Gucci… 35 kg vải và các máy may, máy vắt sổ đang dùng để may hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên.

Toàn bộ số hàng đã được niêm phong, tạm giữ; tiếp theo Đội QLTT số 1 tiếp tục mở rộng đấu tranh, làm rõ số lượng hàng giả và hành vi kinh doanh vi phạm của cơ sở trên cũng như xác minh, làm rõ nguồn gốc của vật tư, nhãn mác và số hàng hóa đã tiêu thụ… để đảm bảo xử lý triệt để, nghiêm khắc, đúng quy định của pháp luật.