Bình Định chi hàng chục tỷ đồng xây tái định cư cho 66 hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thống nhất chủ trương đầu tư 35 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư để di dời các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Gành, xã Cát Minh, huyện Phù Cát.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT và UBND huyện Phù Cát về việc cho chủ trương đầu tư xây dựng dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Gành, thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát (giai đoạn 2).

Trước tình huống cấp bách, do tình trạng sạt lở núi Gành diễn ra nghiêm trọng trong vài năm trở lại đây. Nhiều vị trí núi sạt lở kéo dài hàng chục mét, những tảng đá lớn treo lơ lửng sau nóc nhà dân nên nguy hiểm luôn rình rập.

Nhà dân ở núi Gành thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định. Ảnh: QN.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý cho chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng dự án tái định cư di dời, khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Gành.

Dự án có tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng (từ ngân sách tỉnh Bình Định và huyện Phù Cát), diện tích gần 3,7 ha, bố trí di dời khoảng 66 hộ dân trong vùng thiên tai thôn Đức Phổ 1 ra khỏi vùng nguy hiểm, ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định giao UBND huyện Phù Cát làm chủ đầu tư dự án và giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công của dự án theo quy định.

Bình Định xây dựng tái định cư để di dời dân ở núi Gành, huyện Phù Cát. Ảnh: QN.

Ngoài bố trí tái định cư, dời dân ở núi Gành, tỉnh Bình Định đang xem xét, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện An Lão (tỉnh Bình Định) để sớm di dời dân trong vùng sạt lở núi Trà Cong (xã An Hòa, huyện An Lão). Tại vùng sạt lở núi Trà Cong, có 204 hộ dân có nhu cầu di dời, trong đó 54 hộ nằm trong vùng nguy hiểm. Trước đó, UBND huyện An Lão đề xuất xin kinh phí trên 200 tỷ đồng để dời 204 hộ dân.