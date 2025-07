Hải Phòng triển khai thí điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài

Theo đó, từ ngày 01/7/2025 đến 19/8/2025, lực lượng Công an toàn quốc sẽ đồng loạt mở đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài trên toàn quốc theo chỉ đạo của Bộ Công an. Theo Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, người nước ngoài từ đủ 06 tuổi trở lên đã được cấp thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú tại Việt Nam có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 khi có nhu cầu tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh - Công an thành phố. Trẻ em dưới 06 tuổi cũng được cấp tài khoản định danh mức độ 1 nếu có yêu cầu.

CBCS Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài. Ảnh CAHP.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là "chìa khóa số" giúp người nước ngoài thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và truy cập các thông tin cá nhân được kết nối, tích hợp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đồng thời sử dụng toàn bộ tiện ích, ứng dụng trên hệ thống định danh và xác thực điện tử. Với tính năng vượt trội, việc cấp tài khoản này không chỉ đơn thuần là một thủ tục hành chính, mà còn là bước tiến chiến lược quan trọng trong quản lý thông minh và hội nhập số toàn cầu, giúp người nước ngoài thuận lợi hơn trong sinh sống, học tập, làm việc và du lịch tại Việt Nam.

Thứ tự thực hiện như sau: Người nước ngoài có nhu cầu được cấp định danh điện tử chỉ cần đến Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an hoặc Công an cấp tỉnh, mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, điền đầy đủ thông tin theo mẫu “Phiếu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử” ban hành kèm theo Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, trong đó lưu ý cung cấp chính xác số thuê bao di động chính chủ và địa chỉ email (nếu có). Đối với người nước ngoài dưới 14 tuổi, người được giám hộ hoặc đại diện, bắt buộc phải đi cùng người đại diện hợp pháp hoặc giám hộ đến cơ quan chức năng. Người đại diện hoặc giám hộ sẽ dùng thuê bao di động chính chủ của mình để thực hiện kê khai và đăng ký cho người được đại diện từ 6 đến dưới 14 tuổi. Kết quả đăng ký sẽ được gửi thông báo qua ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), số điện thoại chính chủ hoặc địa chỉ email đã khai báo để đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch.

Việc triển khai cấp định danh điện tử cho người nước ngoài tại Hải Phòng nói riêng và toàn quốc nói chung khẳng định quyết tâm của Bộ Công an trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện, hướng tới một nền hành chính minh bạch, hiện đại và phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hoạt động này còn góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện, chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân nước ngoài yên tâm lập nghiệp, học tập, sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 không chỉ là “căn cước số”, mà còn là biểu tượng cho một tương lai số toàn diện, nơi mọi người dù là công dân hay người nước ngoài đều được thụ hưởng những tiện ích công nghệ và chính sách tiến bộ một cách bình đẳng, văn minh.

Trong ngày 01/7/2025, tại Bộ phận tiếp dân ­(số 6 đường Trần Bình Trọng, phường Gia Viên, Hải Phòng), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận, hướng dẫn cho gần 20 người nước ngoài đến cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chủ yếu là quốc tịch Nhật Bản, Hàn Quốc…