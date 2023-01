Bộ Công an: Vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu sẽ tăng số bị can

Đối với vụ Việt Á, cơ quan điều tra sẽ cố gắng để kết thúc điều tra trong quý I/2023

Liên quan đến Công ty Việt Á, hiện nay cơ quan điều tra đã khởi tố 29 vụ án với 102 bị can; còn trong vụ "chuyến bay giải cứu" đã khởi tố 39 bị can. Đây là thông tin được Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cung cấp tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12, diễn ra chiều 3-1.

Trung tướng Tô Ân Xô trả lời báo chí tại cuộc họp báo

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, trong 2 vụ việc này, nhiều khả năng "số bị can sẽ tăng trong thời gian tới". Cũng theo ông Xô, đối với vụ Việt Á, cơ quan điều tra sẽ cố gắng để kết thúc điều tra trong quý I/2023.



Về số tiền đã kê biên, phong tỏa, các bị can nộp để khắc phục hậu quả, thì vụ Việt Á hiện nay là 1.670 tỉ đồng và vụ chuyến bay giải cứu là 80 tỉ đồng.

Trước đó vào ngày 17-12-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan. Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, và các đồng phạm bị khởi tố và bắt giam để điều tra ngay sau đó.

Hàng loạt lãnh đạo các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) cũng liên quan đến vụ "nâng khống" giá kit xét nghiệm Việt Á, vi phạm các quy định về đấu thầu, mua sắm. Nhiều lãnh đạo CDC nhận "hoa hồng" với số tiền rất lớn từ Công ty Việt Á.

Liên quan đến vụ Việt Á, có 3 cựu Ủy viên Trung ương Đảng đã bị khởi tố, bắt giam, gồm: Ông Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế; ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương.

Liên quan đến vụ án "chuyến bay giải cứu" được khởi tố vụ án từ hồi tháng 1-2022, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 39 bị can, trong đó có nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Trong đó, ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Hồng Hà, cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán tại Osaka, Nhật Bản, cùng bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ"…

Tại cuộc họp báo hồi cuối tháng 6, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỉ đồng và hàng trăm ngàn USD.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu công dân" người Việt từ nước ngoài về trong các đợt dịch COVID-19 vừa qua. Có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỉ đồng.