Bước ngoặt tỷ đô của Founder Launch Zone Đào Hoàng Thanh

Đào Hoàng Thanh rất tự hào vì Launch Zone không còn là startup non trẻ mà đã trở thành “đàn anh” dẫn dắt cho thế hệ sau này.

Bước ngoặt tỷ đô

Đào Hoàng Thanh sinh năm 1986, là một trong những tên tuổi đáng chú ý của cộng đồng blockchain. Anh là sáng lập, kiêm CMO của Launch Zone - một trong những công ty công nghệ blockchain lớn nhất Việt Nam.

Đào Hoàng Thanh còn được biết đến với vai trò cố vấn, thành viên bán giám khảo các cuộc thi khởi nghiệp với blockchain. Gần đây, anh là thành viên ban giám khảo Vòng loại Quốc gia Việt Nam cho cuộc thi Olympic Blockchain Quốc tế, tổ chức bởi YellowBlocks, Hub Global và Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Giống như nhiều tài năng công nghệ của Việt Nam, Thanh có niềm đam mê về lập trình từ khá sớm. Yêu thích công nghệ từ khi còn là cậu học sinh cấp 3, khi đang học Khoa Cầu đường (Trường ĐH Giao thông Vận tải), chàng sinh viên này đã tự lập trình một trang từ điển về xây dựng trực tuyến.

Founder Launch Zone Đào Hoàng Thanh.

Sau khi hoàn thành xong khóa học MBA tại Singapore, Thanh đầu quân vào Tập đoàn đa lĩnh vực lớn nhất Việt Nam là Vingroup. Với tài năng của mình, Thanh đã kiếm được mức thu nhập đáng mơ ước với khoảng 100 - 200 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy vậy, đến năm 2012, anh quyết định mở một sàn giao dịch bất động sản của riêng mình. Nhưng công việc kinh doanh khi đó không mấy thuận lợi, nên sau khi có lời mời về Sudico Sông Đà, Thanh lại tiếp tục rẽ ngang.

Đến năm 2016, Thanh bắt đầu tìm hiểu về công nghệ blockchain. Nhận thấy thị trường này quá tiềm năng, anh quyết định nghỉ việc. Với Thanh, đây là ngã rẽ quan trọng nhất cuộc đời. Thanh cùng một người bạn đã thành lập công ty blockchain - Launch Zone.

Được Launch Zone dẫn dắt, startup non trẻ có bước tiến đáng kinh ngạc

Các chỉ số của Launch Zone hiện tại trên thế giới đang ở mức khá hài lòng, ví dụ, trên kênh Twitter có khoảng 200.000 thành viên follow. Mỗi dự án được triển khai có từ 30.000 đến 60.000 thành viên cộng đồng này đồng ý tham gia kể cả về vốn phát triển, hoặc tham gia dùng thử sản phẩm. Ngoài ra, nhóm có kết nối tới hơn 300 các quỹ đầu tư và KOLs.



Thanh cho biết, vấn đề tài chính của Launch Zone không còn đáng bận tâm. Vì thế, anh muốn tập trung nhiều hơn cho mục tiêu đã và đang thực hiện. Mục tiêu đó là xây dựng một hệ sinh thái, cộng đồng blockchain thật sự lớn mạnh ở Việt Nam.

Đã có rất nhiều startup trưởng thành và lớn mạnh nhờ sự dẫn dắt của Launch Zone. Step Hero và HeroFi là các startup được Launch Zone đồng hành và chỉ trong một thời gian ngắn đã ghi dấu ấn đáng kinh ngạc.

Step Hero là một trong 3 nền tảng tiếp thị liên kết hàng đầu châu Á, tuy nhiên, trong mảng blockchain thì gần như là con số 0. Chỉ sau hơn 1 tuần hỗ trợ, Step Hero đã đạt được hơn 100.000 người quan tâm. Dự án cũng liên tục xếp hạng top 1 - 3 về các chỉ số người dùng lớn nhất trên mạng xã hội Twitter về mảng blockchain gaming.

Theo Đào Hoàng Thanh, bockchain là xu hướng tất yếu.

Thanh cho biết, hiện tại Launch Zone có thể hỗ trợ startup ở nhiều mặt. Từ định hướng, chuyên môn, marketing, đào tạo kỹ năng đàm phán, xây dựng cộng đồng… đến hỗ trợ về nguồn vốn.

Cũng vì mục tiêu này, từ năm 2019, Hoàng Thanh tham gia làm giám khảo, mentor cho một số team, diễn giả cho một số event lớn về Blockchain trong nước và quốc tế như: TFI Hub accelerator 2021; Blockchain olympiad 2021; Binance Hackathon VN; Vietnam Blockchain Week; Designing Crypto Experience; Blockathon 2020; Crystal and Fintech Lab Workshop: A Cryptocurrency Think Tank; PumaPay Meet up; Hội thảo của WBF Asia ( World Blockchain Forum); ASIA SEAMLESS 2019…

Mới đây nhất, Thanh là thành viên Ban giám khảo cuộc Olympic Blockchain quốc tế 2021. Anh cũng vui mừng cho biết, cuộc thi vừa kết thúc, trong số 11 giải được vinh danh, Việt Nam có 3 giải chung cuộc. Cụ thể, đội Việt Nam giành giải xuất sắc mảng chính phủ điện tử (phần thưởng trị giá 2.500 USD); giành giải đội thi xuất sắc mảng công nghệ y tế với đề tài.(phần thưởng trị giá 2.500 USD); Giải ba với "Ứng dụng Blockchain vào việc kiểm soát nguồn gốc chuỗi cung ứng nông nghiệp sạch" (Phần thưởng trị giá 5.000 USD).

“Ở vai trò này, bên cạnh những đánh giá, mình sẽ đưa ra những lời khuyên, chỉ dẫn tốt nhất cho các startup khi mang chuông đi đánh xứ người. Thị trường blockchain đang rất lớn và nhiều cơ hội. Nếu có một cộng đồng cùng nhau làm việc, cùng hỗ trợ nhau phát triển mình tin, startup Việt không thua kém bất cứ nước nào trên thế giới”, Thanh nói.

CMO Launch Zone khẳng định, mặt bằng chung, các bạn trẻ Việt tiếp cận nhanh về blockchain, thậm chí vượt một số nước hay tương đương với Trung Quốc, Ấn Độ…. Năm 2018, 2019, các dự án của Việt Nam rời rạc, nhưng đến năm 2021, tôi thấy các dự án Blockchain ở Việt Nam liên kết với nhau rất chặt chẽ để hỗ trợ cho nhau để cùng nhau ra quốc tế.

Đưa ra các lời khuyên cho các startup, Thanh cho rằng, các bạn trẻ nên cần cập nhật sớm về xu hướng thị trường, tầm nhìn dài hạn bởi vì Startup ra đúng thời điểm được nâng cao, được thuận lợi hơn rất nhiều, có nhưng staup rất tiềm năng nhưng ra không đúng thị tường trở nên thui chột cho chính startup đó.

Nếu bắt kịp xu hướng trend của thị trường sản phẩm phù hợp khi tiếp cận vốn ngay từ thời kỳ đầu, nhưng điều tiết tối ưu vốn trong hoạt động để vượt qua những giai đoạn khó khăn mới là quan trọng. Ngoài ra, cần chú trọng về về sản phẩm, maketing, mảng phát triển kinh doanh.

Launch Zone hiện có lượt follow trên kênh Twitter khoảng 200 nghìn thành viên đến từ nhiều quốc gia. Mỗi đợt triển khai quảng bá dự án có từ 30.000 đến 60.000 thành viên cộng đồng đồng ý tham gia kể cả về vốn phát triển, hoặc dùng thử sản phẩm. Nhóm cũng kết nối với hơn 300 quỹ đầu tư và KOLs (là những người có nhiều tiếng nói, hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain).