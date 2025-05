BVBank chào bán 20 triệu cổ phiếu ESOP, thấp hơn 25% so với thị giá

Ngày 27/5, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank; UPCoM: BVB) đã thông báo phát hành 20 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP), tương ứng tỷ lệ 3,624% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, chốt phiên 27/5, cổ phiếu BVB được giao dịch ở mức 13.300 đồng/cp.

Diễn biến cổ phiếu BVB trong 3 tháng qua. Nguồn: Fireant.vn.

Như vậy, giá chào bán đang thấp hơn thị giá gần 25%. Tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

BVBank cho biết, việc phát hành ESOP nhằm tạo ra khoản ưu đãi cho người lao động từ đó thu hút và lưu giữ nguồn nhân tài cho ngân hàng, gắn lợi ích của người lao động với lợi ích của ngân hàng.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 30/5 đến 13/6. Trước đó, tháng 4/2025, BVBank cũng đã thông báo chào bán gần 69 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 8:1 (cổ đông sở hữu 8 cổ phiếu sẽ được mua một cổ phiếu mới).

Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành gần 690 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất hai phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, vốn điều lệ của BVBank dự kiến tăng từ hơn 5.518 tỷ đồng lên hơn 6.408 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 3/2025, BVBank có vốn điều lệ là 5.518 tỷ đồng, đứng thứ 23 trên bảng xếp hạng toàn ngành về quy mô vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, BVBank công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I đạt 80 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng, tăng 16%.

Xét về cơ cấu, thu nhập lãi thuần quý I tăng 6,9%, thu về 505 tỷ đồng, do mức tăng thêm của thu nhập lãi trội hơn so với mức tăng thêm của chi phí lãi. Trong khi đó, hoạt động ngoài lãi lại ghi nhận giảm 14,57% so với cùng kỳ, thu về 52 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/3/2025, tổng tài sản của BVBank tăng 6,4% so với cùng kỳ, lên 110.118 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 70.821 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cuối năm 2024, trong đó dư nợ của khách hàng cá nhân chiếm hơn 68% tổng quy mô dư nợ.