Căn cước công dân gắn chip thay thế những giấy tờ nào?

Thẻ căn cước công dân gắn chip có thể thay thế một số giấy tờ trong giao dịch hành chính. Dưới đây là các loại giấy tờ này.

Thay thế CMND, Căn cước công dân mã vạch

Hiện nay, trên cả nước đang tồn tại đồng thời các thẻ sau có giá trị tương đương:

- Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số;

- Căn cước công dân mã vạch.

Điều 1 Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định Chứng minh nhân dân là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Thẻ căn cước công dân gắn chip có thể thay thế một số giấy tờ trong giao dịch hành chính.

Theo khoản 1 Điều 20 Luật Căn cước công dân 2014, thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, cả CMND và Căn cước công dân đều là giấy tờ tùy thân của công dân (có giá trị như nhau).

Về giá trị sử dụng của thẻ CMND giai đoạn hiện nay, khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân quy định, CMND được cấp trước ngày 01/01/2016 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.

Đồng thời, khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA về mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip cũng nêu rõ, thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 23/01/2021 (Căn cước công dân mã vạch) vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.

Như vậy, thẻ Căn cước công dân gắn chip có thể thay thế cho Chứng minh nhân dân và Căn cước công dân mã vạch trong thực hiện các giao dịch.

Căn cước công dân gắn chip thay thế hộ chiếu trong một số trường hợp

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Luật Căn cước công dân 2014 thì Thẻ Căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

Như vậy, trong trường hợp này Căn cước công dân có thể thay thế hộ chiếu.

Thay thế các giấy tờ đã tích hợp thông tin trên Căn cước công dân

Chính phủ đã giao Bộ Công an hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu tích hợp các dịch vụ, ứng dụng thuộc lĩnh vực công tác, quản lý của mình vào chíp điện tử trong thẻ Căn cước công dân để sử dụng thẻ Căn cước công dân đa mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Các thông tin có thể tích hợp trên thẻ Căn cước công dân như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe…

Khi được tích hợp, thẻ Căn cước công dân gắn chip có thể thay thế được các loại giấy tờ đó, giúp người dân không cần mang theo nhiều giấy tờ khi đi làm các thủ tục hành chính, ngân hàng, bảo hiểm...

Ngoài ra, mặc dù cho đến nay vẫn chưa có văn bản pháp luật nào quy định thẻ Căn cước thay thế Sổ hộ khẩu mà chỉ thể hiện tinh thần khi đã xuất trình thẻ Căn cước công dân, cơ quan, tổ chức không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác để chứng minh các thông tin đã có.