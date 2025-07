Chân dung tân CEO Petrolimex Lưu Văn Tuyển

Cụ thể, Phó Tổng Giám đốc Lưu Văn Tuyển được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex; HoSE: PLX) từ ngày 18/7, nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Lưu Văn Tuyển, tân Tổng Giám đốc Petrolimex. Ảnh: Petrolimex.

Ông Tuyển sinh năm 1969, trình độ cử nhân Kế toán, thạc sỹ Kinh tế. Ông bắt đầu làm việc tại Petrolimex từ 2002 trên cương vị thành viên Ban kiểm soát, sau đó trải qua nhiều vị trí chủ chốt như Kế toán trưởng (2012-2019).

Ông giữ vị trí Phó Tổng giám đốc từ 2019 đến nay. Từ tháng 6/2023, ông đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Petrolimex.

Trích công bố thông tin của Petrolimex. Nguồn: Petrolimex.

Hiện, ông Tuyển là đại diện cho phần vốn Nhà nước do Bộ Tài chính nắm giữ tại Petrolimex, tương ứng 93,5 triệu cổ phiếu PLX, chiếm tỷ lệ 7,23% vốn doanh nghiệp. Tuy nhiên, cá nhân ông Tuyển và người thân không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại doanh nghiệp.

Trước đó, Petrolimex đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và tạm dừng tư cách Thành viên Hội đồng quản trị với ông Đào Nam Hải từ ngày 30/5. Ngay sau đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Văn Thanh - người đại diện theo pháp luật của tập đoàn - thay ông Hải, điều hành Petrolimex từ ngày 8/5 đến khi có CEO mới. Phần vốn Nhà nước tại Petrolimex do ông Hải đại diện cũng được giao cho ông Thanh.

Đến 7/7, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) cho biết, đơn vị khởi tố bị can đối với ông Đào Nam Hải về tội Nhận hối lộ liên quan đến hoạt động tại Công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO).

Petrolimex lãi ròng 133 tỷ đồng trong quý I/2025, "rơi tự do" 88% so với cùng kỳ năm 2024. So với kế hoạch được cổ đông giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao là 3.200 tỷ đồng lãi trước thuế, Petrolimex đạt 11% kế hoạch đại hội giao.



Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn từ diễn biến thị trường toàn cầu. Cụ thể, giá dầu thô WTI giảm từ mức 77,8 USD/thùng đầu quý xuống còn 67,04 USD/thùng vào cuối quý, do tác động từ các yếu tố như chính sách thuế quan, quyết định sản lượng từ OPEC+, căng thẳng địa chính trị và tình hình kinh tế của các nền kinh tế lớn.



Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán và dẫn đến việc tăng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm kết thúc quý theo đúng quy định hiện hành.