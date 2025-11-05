Chi tiết 5 nhà ga đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ khởi công cuối năm 2025

Bộ Xây dựng đã phản hồi những kiến nghị của TP.Hải Phòng về việc sớm khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/2/2025; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 13/5/2025 triển khai Nghị quyết số 187/2025/QH15.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. (Ảnh: AI khởi tạo)

Để thực hiện dự án, Bộ Xây dựng đã phân chia dự án thành các dự án thành phần, trong đó các dự án do Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức thực hiện.

Cụ thể, dự án thành phần 1 - Đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.297 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng công trình đường sắt, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 155.503 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khởi công dự án thành phần 1 vào ngày 19/12/2025, Bộ Xây dựng đang tập trung chỉ đạo Ban quản lý dự án Đường sắt (chủ đầu tư) tổ chức khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế sau thiết kế cơ sở, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương về công tác giải phóng mặt bằng.

Về tiến độ thực hiện, Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, các bên đã cơ bản thống nhất hướng tuyến, vị trí các ga với các địa phương.

Cùng đó, công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 1 đã hoàn thành; Bộ Xây dựng đã họp thông qua báo cáo cuối kỳ để chủ đầu tư và tư vấn hoàn thiện, trình phê duyệt.

Ban quản lý dự án Đường sắt đang cắm cọc giải phóng mặt bằng để bàn giao cho địa phương trước ngày 10/11/2025 đối với các ga dự kiến khởi công ngày 19/12/2025, gồm các ga: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài, Hải Dương Nam. Tiến độ dự án đang đáp ứng kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Nghị quyết số 187/2025/QH15 của Quốc hội, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419 km, có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai), điểm cuối tại ga Lạch Huyện (TP.Hải Phòng), với tổng mức đầu tư 203.231 tỷ đồng (tương đương 8,37 tỷ USD).

Bộ Xây dựng cho biết, mục tiêu của dự án là xây dựng tuyến đường sắt mới hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải nội địa, liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đồng thời, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững; phát huy lợi thế trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; bảo đảm kết nối hiệu quả các mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế, gắn với quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, công trình còn góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; góp phần hiện thực hoá mục tiêu, nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết của Đảng.