Chi tiết Kia Sedona Signature giá từ 1,289 tỷ đồng tại Việt Nam

Kia Sedona phiên bản Signature có 2 tùy chọn động cơ là xăng và dầu.

Mẫu MPV 7 chỗ Kia Sedona được bổ sung thêm phiên bản mới tại Việt Nam, đó là Signature. Đây được định vị là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Sedona.

So với các phiên bản khác, thiết kế ngoại thất của Sedona Signature không có gì khác biệt. Kích thước tổng thể của xe là 5.115 x 1.985 x 1.755 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 3.060 mm.

Ngoại trừ đèn báo rẽ và đèn lùi, tất cả hệ thống đèn chiếu sáng trên Sedona đều sử dụng công nghệ LED. Đèn chiếu sáng chính được trang bị thêm gương cầu giúp tăng khả năng chiếu sáng.