Chiêm ngưỡng bánh trung thu có giá 30 tỷ đồng

Häagen-Dazs là thương hiệu kem nổi tiếng của Mỹ được thành lập tại the Bronx, New York vào năm 1961 bởi đôi bạn doanh nhân gốc Ba Lan và Do Thái là Reuben và Rose Mattus. Công ty khởi đầu tại Brooklyn, New York với cửa hàng kem bán lẻ chỉ có 3 hương vị: vany, sôcôla và cà phê vào ngày 15/11/1976.

Hiện tại, thương hiệu này kinh doanh dưới hình thức nhượng quyền thương mại trên toàn nước Mỹ và nhiều quốc gia khác trong đó có Anh, Ấn Độ, Trung Quốc,... Ngoài ra công ty còn sản xuất các mặt hàng khác như bánh kem lạnh, kem sorbet, kem sữa chua hay bành ngọt.