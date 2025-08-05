Chủ tịch Hiệp hội DNNVV: Người dân không thể mua nổi nhà vì giá bị đẩy lên rất cao

Theo ông Thân, hiện nhiều dòng vốn vẫn tắc nghẽn, và "nếu không có lực lượng đủ mạnh vào cuộc để "gỡ nút", thì sẽ rất khó lưu thông được dòng tiền. Nếu giải phóng được nguồn vốn này, chắc chắn sẽ đóng góp không nhỏ cho tăng trưởng GDP.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đề nghị rà soát lại phương pháp định giá đất. Giá đất cao đẩy giá nhà lên, khiến người dân khó tiếp cận, thị trường trầm lắng, nhà nước lại phải can thiệp bằng ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa

"Nếu cứ tiếp tục tăng giá như hiện nay thì người dân không thể tiếp cận nổi nhà ở. Giá đất cao kéo theo giá bất động sản cao, nhà đầu tư lại cộng thêm chi phí vào, khiến giá bán bị đẩy lên rất cao", ông Thân nói và đề xuất Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu lại cơ chế định giá đất theo hướng tạo giá trị thực chất, tránh tư duy bán đất.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, vừa qua, một số nội dung tổng kết của Bộ Tài chính liên quan đến hộ kinh doanh đã gây ra hiểu lầm trong dư luận, trong đó có cả chính ông.

Ông Thân kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao nhiệm vụ chính thức, bằng văn bản, để Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ sở phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ và giải thích chính sách cho hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước.

Vấn đề thứ hai là việc tháo gỡ các dự án. Ông Thân cho rằng, thời gian qua Hà Nội đã tháo gỡ tích cực nhiều vướng mắc, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, tạo tâm lý phấn khởi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần có cái nhìn tổng thể trên phạm vi cả nước để đánh giá toàn diện tình hình, từ đó có giải pháp đồng bộ hơn.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT

Tham dự tại Phiên họp, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT cho rằng, Nghị quyết 68 giống như một tia sáng giữa bối cảnh địa chính trị, kinh tế khó khăn. Nó trao niềm tin rằng từ nay doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sẽ được tin tưởng, được tạo điều kiện để phát triển.

Ông Bình đề xuất xây dựng chương trình toàn cảnh phát triển kinh tế tư nhân , đồng bộ từ cấp quốc gia tới cơ sở, gắn kết Nhà nước và doanh nghiệp, kết hợp với các chiến lược dài hạn.

Tiếp đó, là phát triển bộ chỉ tiêu và công cụ số giám sát việc thực hiện Nghị quyết 68, bảo đảm minh bạch và cập nhật sát thực tế để kịp thời điều chỉnh chính sách.

Ông Bình nhấn mạnh, nếu triển khai hiệu quả, đây sẽ là nền tảng để củng cố niềm tin và thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp hành động mạnh mẽ hơn.