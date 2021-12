Chuyển vụ sản xuất nước giặt giả D-nee sang công an truy cứu trách nhiệm hình sự

Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã tiến hành chuyển vụ sản xuất nước giặt giả D-nee cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên để thụ lý, giải quyết theo trình tự tố tụng hình sự.

Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã tiến hành chuyển giao toàn bộ hồ sơ và tang vật vụ việc kiểm tra Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiện Ngọc, địa chỉ: Lôi Cầu – Việt Hòa – Khoái Châu – Hưng Yên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên để thụ lý, giải quyết theo trình tự tố tụng hình sự.

Đội Quản lý thị trường số 5 đang thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025 được ban hành theo Quyết định số 530/QĐ-CQLTT ngày 20/5/2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, qua trao đổi thông tin của Đội 3, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 14/12/2021, Đội QLTT số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiện Ngọc tại địa chỉ: Thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đại diện công ty làm việc với đoàn kiểm tra là ông L.V.D, sinh năm 1961, chức vụ: Giám đốc công ty.

Cơ quan chức năng kiểm tra doanh nghiệp. Nguồn: Đội QLTT số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên

Kiểm tra kho hàng của doanh nghiệp. Nguồn: Đội QLTT số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên

Hàng hóa vi phạm bị thu giữ. Nguồn: Đội QLTT số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên

Nhãn hàng vi phạm. Nguồn: Đội QLTT số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện công ty đang cho công nhân thực hiện việc sản xuất, đóng chai các sản phẩm nước giặt và nước rửa chén ghi nhãn D-nee, Tauau, Fineline. Trên nhãn thể hiện ngôn ngữ bằng chữ nước ngoài, mã vạch ghi đầu số 885…, nhãn phụ thể hiện hàng hóa được sản xuất tại Thái Lan… Kiểm tra trực tiếp tại khu vực đóng chai của công ty, lực lượng chức năng ghi nhận 1.279 can nước giặt ghi nhãn D-nee thành phẩm; 619 can nước giặt ghi nhãn Fineline thành phẩm; 6.384 can nước rửa chén ghi nhãn Tauau thành phẩm; cùng một số máy móc, nguyên vật liệu dùng để sản xuất, đóng chai, tem nhãn, bao bì hàng hóa.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiện Ngọc có dấu hiệu của việc sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, máy móc, nguyên vật liệu, tem nhãn, bao bì hàng hóa nêu trên để tiến hành xác minh làm rõ.

Căn cứ các tài liệu xác minh, làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan, ngày 20/12/2021, Đội Quản lý thị trường số 5 đã tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ và tang vật vụ việc kiểm tra Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiện Ngọc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên xác minh làm rõ.