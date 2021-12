Mỹ phẩm, thực phẩm lậu trị giá hàng tỷ đồng ồ ạt tràn về, bắt không xuể

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Yên liên tiếp kiểm tra tạm giữ 10.225 chai, lọ mỹ phẩm các loại, ước trị giá hơn 1,5 tỷ đồng do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ.

Theo đó, ngày 16/12/2021, Đội QLTT số 4 phối hợp với Công an huyện Tuy An tổ chức khám phương tiện ô tô tải, mang biển kiểm soát 36H-015.77 do tài xế Mai Văn Mạnh sinh ngày 02/7/1983 có địa chỉ thường trú tại thôn 3, xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa trực tiếp điều khiển phương tiện lưu hành theo hướng Nam – Bắc trên QL1A. Kết quả khám phương tiện, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 4.925 chai, lọ phẩm mỹ phẩm các loại, 440 lọ thực phẩm (mứt ) không rõ nguồn gốc xuất xứ và 490 lọ dầu gió, dầu cù là các loại.

Trước đó, ngày 14/12/2021, Đội QLTT số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cũng dừng và khám phương tiện ô tô tải, mang biển kiểm soát 34C- 201.72, do lái xe Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1988 trú tại phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông điều khiển theo hướng Nam - Bắc trên QL1A. Kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 1.500 chai xịt khoáng, 1.850 chai dầu gội, 1.900 chai dầu xả, 34 chai nước tẩy trang và 36 can chất lỏng, số hàng hóa trên có tổng trị giá 1,3 tỷ đồng.

Hàng hóa bị thu giữ. Ảnh: QLTT

Kiểm tra hàng hóa bị thu giữ. Ảnh: QLTT

Tất cả hàng hóa trên do ngước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa theo quy định. Đội QLTT số 1 và Đội QLTT số 4 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định.

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BCĐ389 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và y học cổ truyền.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Cục QLTT Phú Yên đã tổ chức kiểm tra bắt giữ mỹ phẩm vận chuyển trên khâu lưu thông tổng số 15 vụ, giá trị hàng hóa tạm giữ, tịch thu 1,8 tỷ đồng. Số lượng hàng hóa tịch thu, tạm giữ 14.758 chai, lọ, tuýp mỹ phẩm các loại và 498 kg gel tẩy tế bào chết. Ngoài hàng hóa đang tạm giữ chờ xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định, Cục QLTT Phú Yên đã tổ chức thành lập Hội đồng tiêu hủy toàn bộ các loại hàng hóa là mỹ phẩm đã xử lý tịch thu theo quy định của pháp luật.