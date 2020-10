Công ty Xuất nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nam ở đâu trong vụ nhân viên lừa đảo 22 đại lý gas?

Công ty CPTMXNK khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nam ở đâu? Trong vụ nhân viên lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền tới 2,3 tỷ đồng...

Mới đây, VKSND tỉnh Hà Nam đã ra bản cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Linh (SN 1986, trú ở thôn 3, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm) là nhân viên của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nam (Công ty CPTMXNK khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nam) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia cho rằng, Công ty Xuất nhập khẩu khí dầu mỏ hoá lỏng Hà Nam là đơn vị phải có trách nhiệm trong việc đền bù thiệt hại cho người bị hại.

Trước đó, 04/12/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam nhận được đơn trình báo của 06 chủ cửa hàng gas ở huyện Bình Lục tố giác Nguyễn Văn Linh là nhân viên của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nam (Công ty CPTMXNK khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nam) đã nhận tổng số tiền 834.190.000đ đặt cọc trước mua gas của các đại lý này nhưng sau đó không giao gas, không trả lại tiền, bỏ trốn không liên lạc được.

Nguyễn Văn Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nam

Quá trình tiến hành xác minh, Cơ quan điều tra đã xác định Linh dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin giả mạo là giá gas chuẩn bị tăng cao, nếu các đại lý đặt cọc tiền mua nhiều bình gas sẽ được hưởng mức giá thấp hơn so với giá thị trường, thấp hơn với giá gas Công ty nhập vào nên các đại lý gas đều tin tưởng giao tiền đặt cọc cho Linh để mua 4.507 bình gas của Công ty CPTMXNK khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nam.

Ngày 28/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự. Do Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, đến ngày 21/5/2020 đã bắt được Linh đang lẩn trốn tại phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Linh khai nhận từ năm 2016 được ký hợp đồng làm việc tại Công ty CPTMXNK khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nam có trụ sở tại Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam với nhiệm vụ là nhân viên lái xe tải chở gas kiêm nhân viên giao hàng tại các cửa hàng đại lý gas theo một phần tuyến của huyện Bình Lục và huyện Lý Nhân.

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 11/2019 ngoài 06 đại lý gas trên địa bàn huyện Bình Lục bị Linh lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua gas, bằng thủ đoạn tương tự Nguyễn Văn Linh còn lừa đảo thêm 16 đại lý gas khác trên địa bàn huyện Lý Nhân với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 2,3 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Linh và Phạm Thị Hải Yến (vợ Linh, đồng thời là nhân viên Phòng kế toán của Công ty CP thương mại xuất nhập khẩu khí dầu mỏ, hóa lỏng Hà Nam) đều có lời khai giống nhau về khoản tiền 2,3 tỷ đồng là Linh đã sử dụng để tiêu xài cá nhân hết, không còn khả năng hoàn trả lại khoản tiền này cho 22 đại lý gas.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV luật sư Lê Ngọc Hà - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội là người bảo vệ quyền lợi cho 04 đại lý gas là bị hại trong vụ án xác định ở thời điểm Nguyễn Văn Linh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đại lý gas trên địa bàn huyện Bình Lục và Lý Nhân thì bị can Linh vẫn đang là nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động thuộc sự quản lý của Công ty CPTMXNK khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nam.

"Do đó, đối với phần trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại cho các đại lý gas, căn cứ theo quy định tại Điều 597 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì Công ty CPTMXNK khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nam phải có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại do bị can Linh gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao và có quyền yêu cầu bị can Linh hoàn trả lại cho Công ty.

Ngoài ra, hồ sơ vụ án thể hiện bị can Nguyễn Văn Linh cũng khai nhận có sử dụng 01 phần tiền trong tổng số tiền bị can đã lừa đảo của các bị hại để nộp vào Công ty CPTMXNK khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nam để lấy gas trả cho các cửa hàng.

Tuy nhiên, trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam chưa lấy lời khai của người đại diện theo pháp luật của Công ty, chưa đưa Công ty CPTMXNK khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nam vào tham gia tố tụng với tư cách Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình là chưa đảm bảo được quyền, lợi ích chính đáng của các bị hại", LS Hà nhấn mạnh.