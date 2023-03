Cựu tổng giám đốc Coma 18 bị bắt: Lỗ chồng lỗ, CIG từng gán đất để trừ công nợ

Năm 2022, CIG đặt mục tiêu lãi 200 tỷ đồng nhưng kết quả là âm 400 triệu đồng. Trước đó, kinh doanh ngày càng suy giảm, Coma 18 (CIG) từng phải gán đất, chuyển nhượng cổ phần để trừ công nợ.

Khởi tố cựu tổng giám đốc Công ty CP Coma 18

Ngày 23/3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự từ tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng sang tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty CP Coma 18.

Đồng thời, Cơ quan chức năng ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Huy Lân (SN 1962, trú tại 20 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Coma 18 về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, quy định tại điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, liên quan đến dự án VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).

Khu đất VP6 Linh Đàm do Coma 18 nhận chuyển giao từ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD). Coma 18 sau đó chuyển nhượng dự án trên dưới hình thức hợp tác đầu tư cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

Dự án Khu công nghiệp Kim Thành

Theo quy hoạch cũ, tại khu đất có diện tích hơn 2.000 m2 được phép xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao 25 tầng. Tuy nhiên dự án sau khi chuyển nhượng, xây dựng đã bị thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm.

Theo đó, tòa nhà VP6 Linh Đàm được đưa vào sử dụng từ năm 2015 nhưng đến nay nhiều căn hộ chưa được cấp sổ hồng. Thanh tra kết luận, tại tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp đã xây vượt quy hoạch 10 tầng.

Hơn nữa, từ tầng 2 đến tầng 9 của tòa nhà VP6 đã chuyển đổi mục đích sử dụng từ dịch vụ thương mại, văn phòng thành căn hộ. Các tầng từ 26 trở lên đều không nằm trong quy hoạch được phê duyệt nhưng chủ đầu tư tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng.

Chân dung Coma 18

Công ty CP Coma 18 (HoSE: CIG) được thành lập vào năm 2005, tiền thân là Công ty Cơ khí điện Hà Tây – trực thuộc Sở Công Nghiệp Hà Tây thị xã Hà Đông, Hà Nội. Công ty hiện có trụ sở chính tại số 135 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

Năm 2011, Coma 18 niêm yết cổ phiếu của mình trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Ngành nghề kinh doanh chính của CIG là đầu tư bất động sản; hạ tầng khu công nghiệp; dịch vụ cho thuê mặt bằng, nhà xưởng. Vốn điều lệ hơn 315 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông hiện nay của Coma 18, Công ty CP Ðầu tư Fidel sở hữu 57,4% cổ phần, còn lại là các cổ đông cá nhân.

Theo Báo cáo bạch của Coma 18, Công ty là chủ đầu tư các công trình dự án lớn như: Đầu tư và xây dựng dự án khu chung cư và nhà liền kề La Khê - Văn Khê - Hà Đông; Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Thanh Oai; Khu nhà ở liền kề cán bộ chiến sỹ Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - C17 Bộ Công An.

Đầu tư xây dựng tòa nhà cao cấp Westa; Dự án KCN Nhuận Trạch (Hòa Bình); Dự án KĐT Nam Dương (Quảng Nam).

Được biết, Coma 18 còn được giao làm chủ đầu tư dự án Kim Thành. Khu công nghiệp Kim Thành với quy mô 165 ha, tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, là dự án quan trọng nằm trong vùng quy hoạch phát triển khu công nghiệp của huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Bên cạnh đó, CIG còn đầu tư vào lĩnh vực Thủy điện. Theo đó năm 2017, doanh nghiệp thành lập Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi - Yên Sơn, tham gia Dự án Thủy điện Hùng Lợi 1,2.

Đáng nói, dù là công ty nhiều tiềm năng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng KĐT và nhà ở, đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Tuy nhiên, kể từ khi niêm yết đến nay, doanh nghiệp này hoạt động sa sút, Tổng công ty Coma sau đó thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Coma 18 vào năm 2016.

Tham dự cuộc họp Ðại hội đồng cổ đông năm 2016, nhiều cổ đông vui mừng khi thấy doanh nghiệp "thay máu", cán bộ, công nhân viên cũng kỳ vọng làn gió mới sẽ thay đổi COMA 18 với các dự án thủy lợi, khu công nghiệp… Nhưng đổi lại, 6 năm qua doanh nghiệp hầu như không có chuyển động tích cực nào.

Coma 18 làm ăn ra sao?

Trong quý IV/2022, Coma ghi nhận doanh thu thuần 44,5 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên giá vốn cũng tăng khá mạnh ở mức 40,2 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp chỉ còn 4,3 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính ghi nhận từ mức 52 nghìn đồng vọt lên 10,7 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính ở mức 12,5 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là lãi vay.

Kết quả, quý IV/2022, CIG báo lỗ 733,3 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 6,9 tỷ đồng.Lũy kế cả năm 2022, Coma 18 mang về 83,4 tỷ đồng doanh thu, tăng tới 181%, tuy nhiên lỗ sau thuế 405 triệu đồng, trong khi năm 2021 lãi 20,1 tỷ đồng.

Năm 2022, Coma 18 đặt mục tiêu doanh thu đạt 400 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng, lần lượt gấp 13,5 lần và 12 lần so với kết quả thực hiện năm 2021.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Coma 18 đạt 749,1 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt duy trì ở mức ít ỏi 980 triệu đồng.

Nợ phải trả hơn 589 tỷ đồng, chiếm 78,6% tổng nguồn vốn; riêng nợ vay 178,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm 6,7% xuống gần 160 tỷ đồng.

Trước đó, do tình hình kinh doanh suy giảm, Coma 18 đã từng phải gán đất (số 38 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông) để đối trừ công nợ phải trả 87,5 tỷ đồng cho Tổng công ty 36 hồi tháng 7/2018.

Tháng 11/2020, doanh nghiệp tiếp tục phải chuyển nhượng 3,4 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư KCN Kinh Đô nhằm đối trừ công nợ số tiền 33,8 tỷ đồng với CTCP Tập đoàn VIDEC.

Ngoài ra, COMA 18 còn đang ghi nhận khoản góp vốn dài hạn trị giá 271 tỷ đồng vào hai doanh nghiệp là Công ty Đầu tư KCN Kinh Đô và Công ty thuỷ điện Hùng Lợi Yên Sơn.

Không chỉ thể hiện kết quả kinh doanh kém khả quan, trước đó năm 2019, Coma 18 còn đang vướng hàng loạt lùm xùm pháp lý như nợ thuế, kiện tụng với các công ty khác.

Theo văn bản giải tình gửi UBCKNN và HoSE, tại ngày 24/10/2018, tổng số tiền nợ thuế và chậm nộp là 31,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Coma 18 đang vướng kiện tụng với Tổng Công ty 36 – CTCP. Cụ thể, công trình xây dựng phần móng, hầm và thân dự án Tòa nhà cao cấp Westa tại số 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội có chủ đầu tư là CTCP Coma18 đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Coma18 không thực hiện thanh quyết toán công trình.