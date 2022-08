Cựu Tổng giám đốc Thuduc House khai gì với cơ quan điều tra

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khai biết Thuduc House không được hoàn thuế nhưng bị can này đã ký 17 giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước nhằm chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức - Thuduc House) và 33 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; buôn lậu; Nhận hối lộ".

Trong vụ án này, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng. Ảnh: N.L.Đ.

Theo kết luận điều tra, lĩnh vực kinh doanh chính của Thuduc House là nhà ở, bất động sản. Tuy nhiên, vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, công ty này đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng (đang bỏ trốn) chiếm đoạt tiền của Nhà nước trên 365 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu Phó tổng giám đốc Thuduc House), Quan Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu Trưởng phòng Kinh doanh) đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khai ông được thuộc cấp báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử nên đồng ý. Các bị can thực hiện hàng trăm hợp đồng mua bán, xuất khẩu hàng hóa... nhưng không quan tâm đến chủng loại, số lượng, giá cả hàng hóa, không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các bị can vẫn sử dụng những hồ sơ, cam kết việc Thuduc House kinh doanh mặt hàng này để đề nghị Cục thuế TP.HCM hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, ông Hoàng khai còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuduc House Wood Trading (công ty con của Thuduc House). Cấp dưới của bị can Hoàng đã sử dụng công ty này bán hàng linh kiện điện tử cho Thuduc House, thực chất đây là việc hợp thức hóa thủ tục mua bán, không phải mua bán thật.

Cựu Tổng giám đốc Thuduc House cho rằng bản thân nhận thức rõ việc ký hợp đồng, thủ tục xuất khẩu chỉ là hợp thức. Thực tế, Thuduc House không kinh doanh mua bán xuất khẩu thật, nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế.

Tuy nhiên, từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019, bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã ký 17 giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước đề nghị Cục thuế TP.HCM hoàn thuế cho Thuduc House nhằm chiếm đoạt của Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.

Sau khi Chi cục thuế TP.HCM hoàn thuế giá trị gia tăng, bằng nhiều hình thức khác nhau, số tiền trên được chuyển lại cho Trịnh Tiến Dũng nhằm chiếm đoạt của Nhà nước. Theo điều tra, Thuduc House được hưởng lợi 0,6% giá trị các lô hàng (khoảng 18,7 tỷ đồng), Thuduc Wood Trading được hưởng lợi 0,1% giá trị lô hàng (tương đương hơn 3,6 tỷ đồng).