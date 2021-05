Thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại tất cả các cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn, góp phần giữ gìn "Đà Nẵng là điểm đến an toàn" nên trong 4 tháng đầu năm 2021, Đà Nẵng thu về gần 12.000 tỷ đồng nhờ du lịch, dịch vụ.

Ngày 8/5, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho hay, trong tháng 4/2021, ngành du lịch của TP.Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ. Theo đó, trong tháng 4/2021, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 1.496tỷ đồng, tăng 7,25% so với tháng trước và tăng 298,4% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, dịch vụ lưu trú có tốc độ tăng khá cao, tăng 15,5% so với tháng trước và tăng 1.136,1% so với tháng cùng kỳ năm 2020.

Trong khi, thời điểm tháng 4/2020, Đà Nẵng là một trong nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 bùng phát, hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh buộc phải đóng cửa, đặc biệt là các hoạt động dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành. Nhóm ngành dịch vụ này hoàn toàn bịt ê liệt vì vậy không phát sinh doanh thu.

Theo Cục Thống kế Đà Nẵng, tính chung 4 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu của 3 nhóm ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống; dịch vụ lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 11.981 tỷ đồng.

Có được kết quả nêu trên, theo Cục Thống kê Đà Nẵng, bên cạnh việc triển khai các chương trình kích cầu, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu tiên quyết phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn và kiểm tra việc duy trì thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch tại tất cả các cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn, góp phần giữ gìn Đà Nẵng là điểm đến an toàn.

Đà Nẵng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 nên khách du lịch đến thành phố trong 4 tăng mạnh.

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cho hay, trong 4 tháng đầu năm 2021, Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH&ĐT) đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.612 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện.

Tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 9.770 tỷ đồng; tăng 22% về số doanh nghiệp và tăng 41,2% về số vốn so với cùng kỳ 2020. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể gồm 310 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 1.542 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động.

Theo Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng, về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 tăng cao ở các ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (166,67%); Kinh doanh bất động sản (105,56%); Giáo dục và đào tạo (77,78%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (66,67%); Vận tải kho bãi (43,14%).



Lũy kế đến nay, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có 33.257 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 224.353 tỷ đồng.