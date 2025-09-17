Đà Nẵng: Điều động 75 viên chức thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai về hỗ trợ các xã, phường

Theo đó, quyết định của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đã Nẵng điều động 75 viên chức thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai về hỗ trợ các địa phương.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị tại Kết luận số 178-KL/TW ngày 17/7/2025 về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; đồng thời để hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong thực hiện các thủ tục hành chính, các nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực đất đai trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định về việc tăng cường nhân sự của Văn phòng Đăng ký đất đai về các địa phương để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực đất đai. Ảnh: Thúy Hằng

Các cán bộ được phân công tăng cường về UBND xã, phường sẽ hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai, kịp thời giải quyết, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thuộc lĩnh vực đất đai. Đồng thời, tiếp nhận thông tin về những vướng mắc, khó khăn trên địa bàn cấp xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường để báo cáo về Sở hướng dẫn, hỗ trợ cho địa phương.

Việc tăng cường cán bộ đất đai về các xã, phường để hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong thực hiện các thủ tục hành chính, các nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực đất đai trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Ông Trần Quốc Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của các cán bộ, viên chức được tăng cường về UBND xã, phường trong đợt này.

“Khi tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, công chức, viên chức địa phương đảm nhận khối lượng công việc tương đối lớn, yêu cầu nhiệm vụ rất cao.

Việc tăng cường nhân sự của Văn phòng Đăng ký đất đau về hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã, phường thực hiện các thủ tục hành chính, các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai là rất cần thiết và quan trọng; nhất là tại các địa bàn thiếu nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý đất đai, có nhu cầu cấp bách trong việc thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực đất đai”, ông Trần Quốc Hùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng trong một lần kiểm tra tình hình tại Trung tâm hành chính công phường Quảng Phú. Ảnh: PQP

Để 75 cán bộ tăng cường về hỗ trợ cấp xã đợt này hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trần Quốc Hùng đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng, bộ phận liên quan rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến lĩnh vực đất đai, chủ động phối hợp với viên chức tăng cường, tập trung giải quyết hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết nhiệm vụ.

Đồng thời, tạo điều kiện cho viên chức tăng cường được thực hiện tốt nhiệm vụ; phối hợp quản lý, đánh giá nhân sự tăng cường trong thời gian làm việc tại địa phương.