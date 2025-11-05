Đà Nẵng: Giám sát chặt công trình, giao thông, khu dân cư trước bão KALMAEGI

Ngày 5/11, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 7978/SXD-HTGT gửi Ban Quản lý dự án 4, các Ban Quản lý dự án trực thuộc thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở cùng các đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ, đường thủy nội địa, thi công và giám sát công trình, yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão KALMAEGI, không khí lạnh và mưa lớn.

Theo Sở Xây dựng, trong gần hai tuần qua, từ ngày 25/10 đến 3/11, lượng mưa trên địa bàn thành phố vượt 1.000mm, gây sạt lở nghiêm trọng ở khu vực miền núi, làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông, cô lập hàng chục khu dân cư và buộc nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp. Ở hạ du các sông Vu Gia, Tam Kỳ, Thu Bồn, mực nước đã vượt mức Báo động III, gây ngập sâu trên diện rộng. Trong khi đó, bão KALMAEGI đang tiến nhanh vào Biển Đông, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng trong những ngày tới.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện nghiêm hướng dẫn đã ban hành, tiếp tục khắc phục các điểm sạt lở, bồi lấp, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn thi công công trình. Các đơn vị thi công, giám sát cần thường xuyên theo dõi diễn biến mưa bão, cập nhật kế hoạch phòng chống thiên tai, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn công trình và người lao động.

Bờ kè đường Như Nguyệt, TP Đà Nẵng hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 12. Ảnh: D.B

UBND các xã, phường, đặc khu và các Ban quản lý dự án trực thuộc được yêu cầu triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 3/11/2025, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, huy động phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân tại các khu vực đang bị cô lập như Tây Giang, Hùng Sơn, Nam Trà My, Trà Linh, Trà Tập, Trà Vân, Trà Leng, Phước Chánh, Phước Thành.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải, Ban Nghĩa trang thành phố, Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị và các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ tổ chức trực ban 24/24, thường xuyên báo cáo tình hình giao thông, công trình, thiệt hại và công tác khắc phục gửi về Sở để tổng hợp, chỉ đạo.

Theo Sở Xây dựng, việc giám sát chặt chẽ, ứng phó đồng bộ giúp Đà Nẵng chủ động hơn trong công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn hạ tầng, giao thông và đời sống người dân trước ảnh hưởng của bão số 13 (KALMAEGI).