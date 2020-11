Đà Nẵng phát hiện, đưa ra xét xử nhiều vụ án kinh tế

Trong năm 2020, Cơ quan điều tra TP.Đà Nẵng đã phát hiện nhiều sai phạm và đưa ra xét xử nhiều vụ án kinh tế.

Ngày 24/11, Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng cho hay, UBND TP.Đà Nẵng đã có báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trình kỳ họp thứ 16 của HĐND.

Theo đó, qua thanh tra, kiểm tra, Đà Nẵng chỉ phát hiện 1 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và đã chuyển cơ quan điều tra Công an xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, qua thanh tra đột xuất về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác thu, chi tài chính, Thanh tra quận Cẩm Lệ đã phát hiện các hành vi vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm tại Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Trong năm 2020, các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận, thụ lý và giải quyết tố cáo theo quy định. Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố: 9 tin (trong đó có 1 tin do cơ quan Tòa án kiến nghị khởi tố). Đã thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố 8 tin.

3 bị cáo liên quan sai phạm tại dự án khu TĐC Hòa Liên (Đà Nẵng) phải đền bù 9,2 tỷ đồng theo phán quyết của tòa ánh. Ảnh: Đình Thiên

Trong đó, Cơ quan điều tra đã Quyết định khởi tố vụ án 4 tin; Quyết định không khởi tố vụ án 2 tin và tạm đình chỉ: 2 tin. Trong năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố điều tra 04 vụ/06 bị can, trong đó: Tham ô tài sản: 2 vụ/04 bị can; Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ: 2 vụ/ 02 bị can. Tiếp tục điều tra: 3 vụ/03 bị can; Viện kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị truy tố: 1 vụ/03 bị can.

Đối với 4 vụ từ kỳ trước chuyển sang: 1 vụ đã đưa ra xét xử: vụ việc tại Chi nhánh Công ty CP sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Đà Nẵng, đã thu hồi 5tỷ/9,6 tỷ; kê biên 1 nhà, đất tại TP.Đà Nẵng và 1 nhà, đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để đảm bảo thi hành án; 2 vụ đã có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can: vụ việc liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai và xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch Dự án Ga đường sắt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu; vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng, xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tại các dự án khu tái định cư và Tuyến kênh thoát lũ tổng thể xã Hòa Liên; 1 vụ tạm đình chỉ do chưa xác định được giá trị thiệt hại: vụ việc liên quan đến công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại Nghĩa trang Hòa Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang...

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Đà Nẵng đã được các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý: quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước; trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc; trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; trong quản lý, đào tạo, sử dụng lao động và thời gian lao động; quản lý vốn và tài sản tại các doanh nghiệp Nhà nước; trong sản xuất, tiêu dùng của cá nhân và trong nhân dân.