Đà Nẵng: Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên về xu hướng kinh doanh có trách nhiệm, thích ứng với chuyển dịch toàn cầu sang nền kinh tế xanh, đồng thời hỗ trợ địa phương xây dựng cộng đồng doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh Đà Nẵng hướng tới trở thành Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do.

Phát biểu tại hội thảo, ThS. Phạm Ngọc Thạch – Phó Trưởng ban Pháp chế, VCCI nhấn mạnh: bối cảnh toàn cầu đang chuyển mạnh sang mô hình phát triển xanh, gắn với thực hành ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) và chuỗi cung ứng bền vững. Việt Nam không nằm ngoài xu thế này, đặc biệt sau cam kết Net Zero vào năm 2050 tại COP26. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra nhiều thách thức.

Hội thảo quốc tế “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu” tổ chức ngày 24/10 tại Đà Nẵng.

“Nếu không có các biện pháp thích ứng, rủi ro khí hậu có thể khiến GDP Việt Nam giảm tới 12,5% vào năm 2050. Ngược lại, chuyển đổi xanh sẽ mở ra cơ hội lớn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm bền vững”, ông Thạch nói.

Từ góc nhìn quốc tế, ông Wayne Fernad St. Amour – Cố vấn Tổ chức Catalyste+, Canada cho biết, Liên Hợp Quốc định nghĩa nền kinh tế xanh là nền kinh tế “ít carbon, sử dụng hiệu quả tài nguyên và có tính hòa nhập xã hội”. Có tới 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) được Liên Hợp Quốc thông qua từ năm 2015 nhằm hướng tới phát triển bền vững toàn cầu đến năm 2030.



Theo ông Wayne, chỉ số phát triển bền vững doanh nghiệp không chỉ giúp đo lường cam kết và tiến độ ESG mà còn là thước đo hấp dẫn đối với nhà đầu tư, hướng đến những doanh nghiệp vừa có lợi nhuận vừa mang lại tác động tích cực cho xã hội và môi trường.



Ông Wayne Fernad St. Amour - Cố vấn của Tổ chức Catalyste+, Canada cho hay chuyển đổi xanh là yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế cân bằng ở các nước đang phát triển bằng cách thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân vào các sáng kiến ​​bền vững và giảm thiểu thiệt hại về môi trường.

“Chuyển đổi xanh không chỉ là xu thế mà là chìa khóa cân bằng phát triển ở các nền kinh tế đang phát triển, thông qua việc thúc đẩy đầu tư tư nhân vào các sáng kiến bền vững, giảm thiểu tổn hại môi trường”, ông Wayne nhấn mạnh.



Ông cũng cho rằng việc thiết lập các thực hành kinh doanh có trách nhiệm (RBP) sẽ giúp các nền kinh tế dựa vào tài nguyên hướng tới tăng trưởng xanh, đồng thời tạo động lực hợp tác, mở rộng đầu tư trong khu vực.



Hội thảo là diễn đàn kết nối đa chiều giữa chính quyền, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên chủ động hội nhập, chuyển đổi và phát triển theo hướng kinh tế xanh – bền vững – có trách nhiệm.