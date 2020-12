Đại dự án 8.000 tỷ 'đắp chiếu': Ba đời Tổng giám đốc bị khởi tố

Dự án gang thép Thái Nguyên mở rộng giai đoạn 2 nằm đắp chiếu nhiều năm nay khiến hàng loạt lãnh đạo TISCO, VNSteel bị khởi tố. Nhiều lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật.

Dự án gang thép Thái Nguyên mở rộng giai đoạn 2 nằm đắp chiếu nhiều năm nay khiến hàng loạt lãnh đạo TISCO, VNSteel bị khởi tố. Nhiều lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật.

Các đời Chủ tịch, tổng giám đốc TISCO bị khởi tố

Tháng 4/2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty TISCO. Đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét người, nơi ở, nơi làm việc đối với 5 đối tượng, trong đó có ông Trần Trọng Mừng nguyên Tổng giám đốc.

Ông Mừng là người đại diện TISCO ký hợp đồng EPC với Tập đoàn khoa học và thương mại luyện kim Trung Quốc vào ngày 12/7/2007.

Người cùng bị khởi tố thời điểm đó còn có ông Trần Văn Khâm sinh năm 1961. Ông này gắn bó với gang thép Thái Nguyên từ 4/1983 với xuất phát điểm là công nhân tiện - Phân xưởng cơ khí - Xưởng Cơ khí - Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Sau đó, ông Khâm lần lượt trải qua nhiều vị trí khác nhau như Phó Tổng giám đốc TISCO, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TISCO, Bí thư đảng ủy TISCO.

Giai đoạn ông Khâm làm Phó Tổng giám đốc TISCO là từ tháng 11/2007 đến tháng 6/2009, dự án gang thép Thái Nguyên mở rộng giai đoạn 2 bắt đầu được khởi công xây dựng - một trong 12 dự án kém hiệu quả ngành Công Thương.

Đến tháng 7 năm 2009, ông Khâm lên làm tổng giám đốc và kiêm chức vụ chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này cho đến năm 2013. Đây cũng là giai đoạn dự án gang thép Thái Nguyên mở rộng giai đoạn 2 đội vốn khủng, lâm cảnh đắp chiếu, dở dang không lối thoát.

Tháng 5/2013, ông Trần Văn Khâm đã bị miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, rời khỏi ghế chủ tịch HĐQT. Thay thế ông Khâm là ông Vũ Bá Ổn (khi đó đang giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam).

Tiếp đó, hơn hai tháng sau, Hội đồng quản trị TISCO đã ban hành nghị quyết thông qua chủ trương miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Trần Văn Khâm. Thay thế ông Khâm là ông Hoàng Ngọc Diệp.

Ông Hoàng Ngọc Diệp là 1 trong những bị can bị khởi tố ngày 12/12/2020. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 14 bị can về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015; trong đó có ông Diệp.

Ông Diệp sinh năm 1966, nguyên quán Ninh Bình. Ông là kỹ sư cơ khí chế tạo máy. Từ tháng 5/1990 đến 4/1993, ông là công nhân sửa chữa ô tô Phân xưởng cơ điện Nhà máy luyện thép Lưu Xá - Công ty gang thép Thái Nguyên.

Tháng 7/2009 đến tháng 3/2015, ông là thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên. Từ 3/2015, ông là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TISCO. Quyết định khởi tố ngày 12/12 truy trách nhiệm của ông Hoàng Ngọc Diệp khi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị TISCO.

Loạt sếp lớn của VNSteel xộ khám, lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật

Tháng 4/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố ông Mai Văn Tinh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điều 224 bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng giám đốc VnSteel, về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điều 224 bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 12/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 14 bị can về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong đó, có 9 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, có 5 bị can bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bao gồm nhiều cựu lãnh đạo của TISCO và VNsteel.

Ngoài ra, tháng 1/2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải bằng hình thức Cảnh cáo do có liên quan đến những vấn đề tại dự án gang thép này. Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, các cựu Thứ trưởng Lê Dương Quang, Đỗ Hữu Hào cũng bị kỷ luật.