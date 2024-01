Đầu tư Sao Thái Dương (SJF) bị xử phạt hơn 267 triệu đồng

Ngày 11/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt 267,5 triệu đồng đối với hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán của CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HoSE: SJF).

Theo đó, UBCKNN phạt tiền 175 triệu đồng do Đầu tư Sao Thái Dương có hành vi công bố thông tin sai lệch. Theo quyết định, Đầu tư Sao Thái Dương công bố Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý II/2022 và quý IV/2022 có nội dung sai lệch ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét và BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.



Bên cạnh xử phạt bằng tiền, UBCKNN buộc cải chính thông tin đối với nội dung sai lệch trên BCTC riêng và hợp nhất quý II/2022, quý IV/2022.

Ngoài ra, UBCKNN phạt tiền 92,5 triệu đồng do Đầu tư Sao Thái Dương không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Thứ nhất, Đầu tư Sao Thái Dương không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét.

Thứ hai, Đầu tư Sao Thái Dương CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở HoSe các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất các Quý: quý IV/2022, quý II/2023, quý III/2023.

Như vậy, với các hành vi vi phạm hành chính về công bố thông tin, Đầu tư Sao Thái Dương bị UBCKNN xử phạt tổng số tiền là 267,5 triệu đồng.

Vì đâu cổ phiếu SJF bị đình chỉ sao dịch?

Ngày 6/11/2023, HoSE có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu SJF của Đầu tư Sao Thái Dương. Theo đó, HoSE chuyển cổ phiếu SJF từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 13/11/2023. Lý do được HoSE đưa ra là tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Đồng thời, cổ phiếu SJF vẫn thuộc diện cảnh báo theo quyết định của Tổng Giám đốc HoSE ngày 5/4/2023 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của công ty.

Sau khi nhận được thông báo của HoSE, ngày 7/11/2023, Đầu tư Sao Thái Dương đã có văn bản giải trình về việc chậm nộp BCTC quý III/2023 bị chậm 2 ngày so với quy định.

Đầu tư Sao Thái Dương cho biết nguyên nhân do nhân viên kế toán tổng hợp của công ty bị ốm, sốt xuất huyết điều trị tại nhà nên công ty không có người tổng hợp số liệu BCTC quý III/2023. Đến ngày 30/10/2023 đơn vị mới hoàn thành việc lập BCTTC quý III/2023.

Bên cạnh đó, trong kỳ, Đầu tư Sao Thái Dương cũng có biến động nhân sự ở vị trí người tổng hợp công bố thông tin, nhân viên mới đảm nhiệm lần đầu thực hiện thao tác trên phần mềm ECM còn chưa thuần thục nên đến ngày 1/11/2023, đơn vị mới hoàn thành việc gửi dữ liệu BCTC quý III/2023 lên hệ thống công bố thông tin.

Trước đó, Đầu tư Sao Thái Dương cũng đang bị chậm nộp BCTC bán niên đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định là do năm 2023, công ty thay đổi đơn vị kiểm toán mới nên cần có thêm thời gian để cung cấp thông tin, tài liệu rà soát sổ sách năm cũ. Hơn nữa, Đầu tư Sao Thái Dương cho biết, đơn vị này có nhiều công ty con nên cần nhiều thời gian hơn so với dự kiến.