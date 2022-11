UBND TP. Nha Trang vừa ban hành đề án đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2030, tổng kinh phí thực hiện 3,8 tỷ đồng.

Du khách các tỉnh đến tham quan tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) vào dịp lễ. Ảnh: Công Tâm

Trong thời gian qua, mặc dù công tác đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn TP.Nha Trang đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại khó khăn, bất cập và thách thức.

Đề án tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Đảm bảo an toàn trong các hoạt động du lịch; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm; thu hút các dự án, nguồn lực đầu tư để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh việc quảng bá và phát triển du lịch của thành phố. Các giải pháp thực hiện gồm: Công tác tuyên truyền; công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch; phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; công tác quản lý hoạt động của người nước ngoài và công tác phối hợp các đơn vị liên quan.

Hiện nay, TP.Nha Trang có hơn 838 cơ sở lưu trú du lịch, 42 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trong đó, có 16 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 26 doanh nghiệp lữ hành quốc tế.