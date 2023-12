Dệt may Hoà Thọ (HTG): Lần thứ 4 trong tháng bị xử phạt hành chính về thuế

Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ (HoSE: HTG).

Cụ thể, Dệt may Hoà Thọ đã có hành vi vi phạm hành chính là lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ hoàn thuế đối với 08 tờ khai nhập khẩutrong 3 năm 2021, 2022 vàc 2023.

Căn cứ những vi phạm nêu trên, cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng xử phạt gần 7,2 triệu đồng (tính trên 10% số tiền thuế khai thiếu).

Được biết, đây là lần thứ 4 trong tháng Dệt may Hoà Thọ nhận quyết định xử phạt hành chính ngay sau khi cổ phiếu mới niêm yết trên sàn HoSE.

Trước đó, vào ngày 8/12, Dệt may Hoà Thọ bị xử phạt hơn 31,15 triệu đồng do đã có hành vi khai sai các kỳ khai thuế. Ngày 11/12, Công bị bị xử phạt 825.000 đồng do đã có hành vi không khai, nộp, xuất trình, cung cấp thông tin hồ sơ hải quan đúng thời hạn quy định và có tình tiết tăng nặng là tái phạm. Gần đây nhất vào ngày 14/12, Dệt may Hoà Thọ bị xử phạt gần 685.000 đồng vì có hành vi vi phạm hành chính là lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ hoàn thuế.

Trong đó, cổ phiếu HTG vừa chào sàn HoSE vào ngày 9/11 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 31.900 đồng/cổ phiếu. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/12, cổ phiếu HTG có thị giá 31.350 đồng/cổ phiếu.