'Địa chấn vàng' 4.000 USD không phải ngẫu nhiên, giải mã 3 lực đẩy lịch sử của giá vàng

Giá vàng đã chính thức bước vào vùng đỉnh lịch sử trong năm 2025, lần đầu tiên vượt mốc 4.000 USD/ounce. Cột mốc này không chỉ là con số, mà còn phản ánh sự dịch chuyển căn bản trong cách các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và ngân hàng trung ương nhìn nhận kim loại quý trong nền kinh tế hiện đại.

Giá vàng mới nhất chiều 31/10 giao dịch quanh mức 4.011 USD/ounce, tăng mạnh khoảng 46 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Diễn biến giá vàng hôm nay mới nhất 31/10 (Nguồn: Trading Economics)

Theo discoveryalert, các mô hình dự báo giá vàng hiện nay cho thấy, đà tăng giá vàng nhiều khả năng sẽ còn kéo dài sang năm tới 2026, khi thị trường kim loại quý đã thay đổi sâu sắc trong vòng 5 năm qua. Sự quan tâm thận trọng ban đầu nay đã chuyển sang chiến lược tích lũy mạnh mẽ tại nhiều định chế tài chính lớn.

Thực tế cũng cho thấy, các định chế tài chính vốn từng duy trì tỷ trọng vàng khiêm tốn, nay lại đưa ra các báo cáo dự báo giá mục tiêu vượt 5.000 USD/ounce kéo dài đến năm 2026 và xa hơn.

Mức dự báo của các tổ chức lớn cũng cho thấy, sự tập trung đáng chú ý quanh vùng 4.500 – 5.000 USD/ounce.

Trong đó, HSBC dự báo giá vàng trung bình 2025 ở mức 4.600 USD/ounce, và có thể chạm 5.000 USD trong nửa đầu 2026. Bank of America đã nâng mục tiêu 2026 lên 5.000 USD/ounce.

Đáng chú ý, J.P. Morgan dự báo trung bình quý IV/2026 đạt 5.055 USD, thậm chí có thể tiến tới 6.000 USD vào năm 2028. Trong khi đó, Goldman Sachs giữ nguyên dự báo 4.800 USD/ounce cho năm 2026, dựa trên triển vọng chính sách tiền tệ.



Đề cập tới động lực tăng của giá vàng hôm nay, trước hết phải kể đến sự mở rộng cung tiền và mất giá tiền tệ.

Theo đó, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mở rộng cung tiền ở quy mô chưa từng có kể từ năm 2020, tạo môi trường thuận lợi cho tài sản hữu hình như vàng.

Cụ thể, cung tiền M2 của Mỹ đã tăng khoảng 40% giai đoạn 2020–2022, và vẫn duy trì tăng trung bình 6,8%/năm giai đoạn 2020–2025. Tương tự, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã mở rộng bảng cân đối thêm 3,2 nghìn tỷ Euro kể từ năm 2020.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) duy trì các chính sách tiền tệ siêu nới lỏng với lãi suất thực âm.

Điều này làm cho việc nắm giữ tiền mặt hay trái phiếu lợi suất thấp trở nên kém hấp dẫn, trong khi vàng nổi lên như công cụ bảo toàn giá trị hữu hiệu nhất.

Nhiều dự báo giá vàng kéo dài đà tăng tới năm 2028. (Ảnh: AI)

Thứ hai, lạm phát đang kéo dài ngoài dự kiến của thị trường. Dù các ngân hàng trung ương đã siết chặt chính sách tiền tệ mạnh tay trong 2022–2023, lạm phát cốt lõi vẫn vượt mục tiêu ở hầu hết nền kinh tế lớn. Chẳng hạn, lạm phát cơ bản PCE của Mỹ vẫn ở mức 3,2%, cao hơn mục tiêu 2%. Tại Anh, CPI vẫn trên 4% dù Ngân hàng Trung ương đã can thiệp. Tắc nghẽn chuỗi cung ứng, thiếu hụt lao động và giá nhà cao đang neo giữ lạm phát ở mức cao hơn, tiếp tục làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng như hàng rào chống lạm phát.

Cuối cùng, theo discoveryalert, phân mảnh địa chính trị và nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn hỗ trợ cho giá vàng.

Theo đó, thế giới đang bước vào giai đoạn phân cực kinh tế và chính trị sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ, với các rủi ro mang tính cấu trúc và dài hạn. Những rủi ro chính bao gồm phân mảnh thương mại do cạnh tranh Mỹ–Trung, xung đột khu vực, chiến tranh tiền tệ và việc vũ khí hóa công cụ trừng phạt tài chính. Những yếu tố này đã hình thành “phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị” trong giá vàng – mức giá cộng thêm mà nhà đầu tư sẵn sàng trả để sở hữu tài sản tránh được sự can thiệp chính trị hoặc biến động tiền tệ.

