Giá vàng hôm nay 31/10, thế giới quay lại mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 20 phút sáng nay ngày 31/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.028 USD/ounce, tăng mạnh 80 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 4.025 USD/ounce, tăng mạnh hơn 96 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch giữa trưa thứ Năm tại Mỹ sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Powell đưa ra quan điểm khá bất ngờ về chính sách tiền tệ của Mỹ. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã hạ lãi suất quỹ liên bang xuống 0,25%, đúng như dự đoán của thị trường, với những ý kiến ​​trái chiều từ cả hai phía.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương tiếp tục tích trữ vàng khi tăng tốc mua vàng trong quý III/2025, với một số người quay trở lại mua vàng bất chấp giá cao kỷ lục để đặt cược vào giá trị của vàng thỏi như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước đồng USD dễ bị tổn thương.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) báo cáo các ngân hàng trung ương đã mua 220 tấn vàng trong giai đoạn quý III/2025, tăng 28% so với quý trước và bổ sung 634 tấn vàng thỏi vào dự trữ của họ trong năm tính đến tháng 9.

WGC dự báo lượng vàng mua cả năm 2025 sẽ dao động từ 750 đến 900 tấn, với lý do căng thẳng địa chính trị gia tăng, áp lực lạm phát dai dẳng và sự bất ổn xung quanh chính sách thương mại toàn cầu là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Thị trường vàng dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên kiềm chế kỳ vọng, vì các nhà phân tích tại Ngân hàng Thế giới dự báo giá vàng sẽ chỉ tăng 5% vào năm 2026, hoàn toàn trái ngược với mức tăng 50% của năm nay.

Trong triển vọng hàng hóa được cập nhật, Ngân hàng Thế giới dự đoán giá vàng trung bình sẽ vào khoảng 3.575 USD/ounce vào năm 2026. Tuy nhiên, đà tăng giá của vàng có thể kết thúc vào năm 2027 khi Ngân hàng Thế giới dự báo giá vàng trung bình sẽ vào khoảng 3.375 USD/ounce trong năm đó, giảm hơn 5% so với năm 2026.

Trong khi Ngân hàng Thế giới vẫn giữ quan điểm thận trọng, các nhà phân tích lưu ý rằng vẫn có những rủi ro tích cực trong dự báo của họ. Mặc dù căng thẳng địa chính trị và bất ổn chính sách đã giảm bớt phần nào trong những tháng gần đây, nhưng bất kỳ sự leo thang nào thông qua căng thẳng thương mại, thuế quan tăng cao, hoặc xung đột leo thang đều có thể kích hoạt thêm dòng vốn đầu tư an toàn, đẩy giá vàng lên cao hơn dự báo hiện tại. Biến động tài chính bất ngờ cũng có thể đẩy giá kim loại quý lên cao hơn.

Mặt khác, các nhà phân tích cảnh báo rằng việc giảm bớt căng thẳng địa chính trị và chính sách tiền tệ cứng rắn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu trú ẩn an toàn và đầu tư vào vàng.

"Địa chấn vàng" 4.000 USD không phải ngẫu nhiên, giải mã 3 lực đẩy lịch sử của giá vàng

Giá vàng trong nước quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 31/10 ghi nhận vàng SJC và nhẫn liên tục biến động, nhưng vẫn giảm so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 31/10 ghi nhận vàng SJC và nhẫn điều chỉnh giảm so với phiên hôm qua

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 145,9 – 148,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.