Điểm những gói thầu có kiến nghị trong ngày đầu tuần

Trong lĩnh vực xây lắp, ngày 3/8, Công ty CP Tập đoàn xây dựng Thành Long (Xây dựng Thành Long), có kiến nghị gia hạn thời gian nộp hồ sơ, nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ một cách nghiêm túc, đầy đủ và cạnh tranh lành mạnh, giúp lựa chọn được nhà thầu phù hợp nhất cho dự án.

Cụ thể, gói thầu số 10: Thi công xây dựng phần cầu thuộc Dự án xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn, nằm trên. tuyến đường Vành đai 1 thành phố Hải Dương – đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390C, phát hành ngày 17/7/2025.

Ảnh minh họa

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ mời thầu, khảo sát hiện trường, Xây dựng Thành Long nhận thấy đây là công trình cầu vượt sông cấp I, với kết cấu cầu chính là vòm thép có kiến trúc đẹp, là gói thầu xây lắp có tính chất kỹ thuật phức tạp.

Do đó, khối lượng công việc công việc yêu cầu lớn và việc huy động giải pháp kỹ thuật – thiết bị – nhân sự – tiến độ thi công cần có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt đối với các hạng mục cầu vượt qua sông Thái Bình có điều kiện thi công khó khăn.

Tuy nhiên, theo nhà thầu này, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu hiện tại là 20 ngày (từ 17/7/2025 đến 5/8/2025) là thời gian tối thiểu theo quy định, chưa đủ để Công ty hoàn thiện hồ sơ một cách đầy đủ, bảo đảm chất lượng và phù hợp với yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

“Hơn nữa, theo đánh giá của chúng tôi, đến thời điểm hiện tại mới chỉ có một nhà thầu có đủ điều kiện để tham gia gói thầu này. Với năng lực và kinh nghiệm của mình, nhà thầu hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí mà HSMT đề ra”, nội dung kiến nghị của Xây dựng Thành Long nêu.

Để tăng tính cạnh tranh lành mạnh trong công tác đấu thầu, việc kéo dài thời gian chuẩn bị hồ sơ sẽ tạo điều kiện để nhiều nhà thầu có năng lực cùng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dự án, từ đó góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Nhà thầu kiến nghị Ban QLDA ĐTXD Tây Hải Phòng xem xét và cho phép gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu thêm 10 ngày, đến hết ngày 15/8/2025.



Ngoài kiến nghị tại gói thầu xây lắp nêu trên, các kiến nghị đa số tập trung ở các gói thầu mua sắm, do nhiều chủ đầu tư xây dựng hồ sơ mời thầu và được đăng tải vào ngày hôm nay 4/8.

Cụ thể, tại Gói thầu số 09.2025.MSH.02 mua sắm máy tính phục vụ ĐTXD của Công ty Điện lực Sóc Sơn, nhà thầu đề nghị làm rõ về Ram và tên chính xác của laptop;

Tại Gói Mua sắm hạ tầng thiết bị phục vụ phần mềm Bệnh án điện tử chủ đầu tư là Bệnh viện Da liễu Đồng Nai, nhà thầu đề nghị làm rõ thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ cung cấp hàng hóa;

Gói Mua sắm đầu đọc vân tay phục vụ triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An do Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An làm Chủ đầu tư, nhà thầu kiến nghị làm rõ về yêu cầu xuất xứ hàng hóa.

Ngoài ra, hai gói cùng có kiến nghị thông số kỹ thuật bao gồm gói mua sắm Hệ thống CT-Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay (Hệ thống CT- Scanner 128 lát cắt) của Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh; và Gói thầu số 1, mua sắm trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế Chư Pưh năm 2025, chủ đầu tư là Trung tâm Y tế Chư Pưh.