Điện tái tạo của Việt Nam sẽ chiếm 75% tổng công suất sau 25 năm

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với ông Danel C. Aboitiz, Chủ tịch Tập đoàn Aboitiz - doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Philippines thuộc Tập đoàn Aboitiz tại Trụ sở Chính phủ hôm nay 5/8.

Lãnh đạo Chính phủ tiếp đại diện tập đoàn năng lượng của Philippines

Tập đoàn Aboitiz hiện đã đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2014, với hệ thống nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đặt tại nhiều địa phương, như Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM.

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng, ông Danel C. Aboitiz bày tỏ mong muốn tìm hiểu về những ưu tiên, định hướng của Việt Nam trong phát triển năng lượng nói chung và ngành điện nói riêng.

Tập đoàn Aboitiz cũng có nguyện vọng tham gia đầu tư vào ngành điện tại Việt Nam, đặc biệt là góp phần hoàn thiện, nâng cao hệ thống truyền tải điện.

Lãnh đạo Chính phủ ủng hộ dự định mở rộng đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế xanh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: ”Việt Nam xác định đầu tư phát triển năng lượng phải đảm bảo 3 yếu tố: Đủ điện, sạch và ổn định. Trong tình huống nào cũng phải đủ điện phục vụ phát triển kinh tế”.

Hiện nay, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với nỗ lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới để tạo nền tảng hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm. Nhu cầu điện rất lớn, đặc biệt là điện phục vụ cho ngành công nghiệp mới nổi như AI, dữ liệu lớn.

Về nguồn cung năng lượng, để đảm bảo nguồn cung năng lượng sạch, ổn định, có chi phí hợp lý phục vụ các cam kết quốc tế và mục tiêu phát triển nêu trên, Việt Nam đã ban hành Quy hoạch Điện VIII, trong đó đặt mục tiêu phát triển nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo chiếm khoảng 28-36% tổng công suất lưới điện vào năm 2030, định hướng lên đến 74-75% vào năm 2050.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, phát triển hệ thống lưới điện đồng bộ, thông minh để thúc đẩy triển khai các dự án điện có quy mô lớn, tiềm năng lan tỏa cao.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn trao đổi chi tiết với Bộ Công Thương và các địa phương liên quan để tìm kiếm các dự án phù hợp, đặc biệt là các dự án điện gió, điện mặt trời, LNG…

Cùng với đó là nghiên cứu đầu tư các mô hình kết hợp nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo gắn với các trung tâm dữ liệu; phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ các dự án của Tập đoàn tại Việt Nam và xuất khẩu đi các thị trường quốc tế; tích cực tham vấn cơ chế, chính sách để quản lý hiệu quả các nguồn điện, đào tạo nguồn nhân lực.

Ngoài ra, tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Tập đoàn có kinh nghiệm, thế mạnh, bao gồm thông qua các hoạt động M&A, như: Sản xuất thức ăn chăn nuôi, nông sản, thực phẩm, tài chính-ngân hàng, cơ sở hạ tầng…

Chính phủ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư kinh doanh hiệu quả, lâu dài và bền vững.