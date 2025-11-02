Doanh nghiệp cảng biển đồng loạt báo lãi lớn

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đưa ra thống kế, đến nay, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển cả nước đạt hơn 863 triệu tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Kết thúc quý III/2025, "bức tranh" tài chính của các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam ghi nhận nhiều "điểm sáng" với những kết quả tăng trưởng mạnh mẽ đầy ấn tượng.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC; HNX: MVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, ghi nhận đạt doanh thu thuần hơn 5.282 tỷ đồng, tăng 29% so vời cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế hơn 895 tỷ đồng, tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng, VIMC đạt lợi nhuận sau thuế hơn 1.911 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối kỳ, vốn chủ sở hữu của VIMC tăng mạnh lên tới 18.668 tỷ đồng, trong khi đó cùng năm trước chỉ ở mức 17.416 tỷ đồng.

Hàng hoá thông qua cảng biển tăng mạnh trọng những tháng qua.

Trong khi đó, Công ty CP Cảng Hải Phòng là một trong những cảng lớn và có vai trò trọng yếu nhất của hệ thống cảng biển phía Bắc cũng ghi nhận kết quả kinh doanh riêng đầy ấn tượng.

Trong quý III/2025, doanh nghiệp này doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt hơn 442 tỷ đồng, phản ánh đà tăng trưởng hàng hóa thông qua cảng đang tiếp tục duy trì tích cực.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Cảng Hải Phòng đạt hơn 395 tỷ đồng, tăng tới 43% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 859 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ 2024.

Công ty CP Cảng Đà Nẵng ghi nhận doanh thu quý III/2025 đạt 416 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 111,7 tỷ đồng, tăng 40,5%, còn lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm lên tới 292,9 tỷ đồng, tăng 27%. Trong quý II/2025, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng trong quý tăng 13,45%, kéo theo doanh thu dịch vụ tăng mạnh. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng giúp lợi nhuận cải thiện là chính sách miễn tiền thuê đất năm 2024, giúp giảm chi phí hoạt động đáng kể.

Công ty CP Cảng Cam Ranh cũng ghi nhận kết quả trong quý III, ghi nhận lợi nhuận hợp nhất đạt hơn 7,2 tỷ đồng, tăng tới 71% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của doanh nghiệp đạt 17,9 tỷ đồng, tăng 38,7%. Theo lý giải, sản lượng hàng hóa qua cảng Cam Ranh tăng rõ rệt so với năm 2024, góp phần cải thiện biên lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh.

Công ty CP Cảng Quy Nhơn ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất trong quý III/2025 đạt gần 303 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế đạt 35,1 tỷ đồng, tăng 38,4%.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp này đạt 833,6 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 100,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

