Đề xuất mở rộng vùng nước cảng biển Hải Phòng

Theo đó, vùng nước cảng biển Hải Phòng bao gồm các khu vực: Sông Văn Úc, Nam Đồ Sơn, Đông Bắc cửa sông Thái Bình, Hòn Dáu, vịnh Lan Hạ, Lạch Huyện, kênh đào Hà Nam, kênh đào Cái Tráp, sông Bạch Đằng, sông Cấm và sông Giá – thuộc địa phận thành phố Hải Phòng.

Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng ranh giới phạm vi vùng nước cảng biển Hải Phòng về phía biển, nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng hàng hải, phù hợp với định hướng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng.

Trong Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hải Phòng cùng thời kỳ, phạm vi quy hoạch đã được mở rộng và phân vùng cụ thể cho từng khu bến.

Quy hoạch mới bổ sung các khu vực hỗ trợ vận hành tàu thuyền như bến phao, khu neo chuyển tải, neo chờ và khu tránh trú bão, qua đó củng cố và mở rộng khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

Phạm vi này bao trùm toàn bộ hệ thống vùng nước cảng biển hiện hữu cùng các khu chức năng mới, từ cửa sông ra đến ngoài khơi, bao gồm cả các tuyến luồng và khu neo đậu liên quan đến huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, định hướng phát triển cảng biển Hải Phòng theo hướng đồng bộ, hiện đại và gắn kết vùng – đảo, tăng cường vai trò quản lý nhà nước về hàng hải trong bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển, logistics và an ninh quốc phòng/

Hiện nay, đường bờ khu vực Nam Đình Vũ đã có sự thay đổi do quá trình mở rộng Khu công nghiệp Nam Đình Vũ theo quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng.

Kết quả điều tra, khảo sát thực địa của đơn vị tư vấn phục vụ công tác quy hoạch cũng xác định khu vực ven biển phía Nam xã Chấn Hưng (trước đây thuộc huyện Tiên Lãng) là vị trí đổ vật liệu nạo vét.

Để đảm bảo phạm vi quản lý hạ tầng hàng hải, bao gồm các khu vực đón trả hoa tiêu và khu neo tàu theo quy hoạch, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiến nghị mở rộng ranh giới vùng nước cảng biển Hải Phòng về phía biển.

Theo định hướng phát triển, khu bến Lạch Huyện và Nam Đồ Sơn trong tương lai sẽ có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 200.000 DWT. Vùng đón trả hoa tiêu cho tàu trọng tải lớn ra vào khu vực này được xác định có hình tròn, bán kính 2 hải lý.

Nếu không điều chỉnh ranh giới vùng nước cảng biển theo hướng mở rộng, vùng đón trả hoa tiêu cùng với khu bến Nam Đồ Sơn sẽ nằm ngoài phạm vi quản lý hiện tại.

Kết quả nghiệm thu khoa học cấp thành phố của UBND thành phố Hải Phòng xác định các vị trí đổ chất nạo vét ngoài biển được quy hoạch tại các điểm D1, D2, D3 và D4.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đề xuất điều chỉnh ranh giới vùng nước cảng biển Hải Phòng chạy dọc theo vĩ tuyến 20°31'00", nhằm bao phủ toàn bộ các khu vực đổ chất nạo vét đã được quy hoạch. Việc điều chỉnh này sẽ giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, đồng thời bảo vệ môi trường biển tại các khu vực trên.