Donghai Airlines mở đường bay Thâm Quyến - Cam Ranh (Khánh Hòa)

Ngày 31/10, nguồn tin từ Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết, hãng hàng không Donghai Airlines (Trung Quốc) vừa khai trương đường bay Thâm Quyến - Cam Ranh. Đây là hãng hàng không đầu tiên khai thác các chuyến bay thẳng từ Thâm Quyến đến Khánh Hòa.

Chuyến bay đầu tiên của Donghai Airlines mang theo 110 khách du lịch đã đến sân bay quốc tế Cam Ranh tối 29/10. Theo kế hoạch, Donghai Airlines khai thác đường bay Thâm Quyến - Cam Ranh với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh và du khách chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Nguyễn

Tính từ đầu năm 2024 đến hết tháng 10/2024, Khánh Hòa đã đón khoảng 600.000 lượt khách du lịch Trung Quốc.

Tính đến hết tháng 9/2024, tổng lượt khách lưu trú đến Khánh Hòa ước đạt 9 triệu lượt, tăng 57,9% so với cùng kỳ (đạt 100% kế hoạch của năm 2024), trong đó khách quốc tế ước đạt 3,6 triệu lượt, tăng 147,9% so với cùng kỳ (vượt 20% kế hoạch của năm 2024), khách nội địa ước đạt 5,4 triệu lượt khách, tăng 27,2% so với cùng kỳ (đạt 90% kế hoạch của năm 2024).