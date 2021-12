Đột kích cơ sở sản xuất đế giầy, dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng ADIDAS, BALENCIAGA vô cùng tinh vi

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7.066 sản phẩm gồm 1.530 chiếc đế dép được đúc nhãn hiệu “ADIDAS”, 3.794 quai dép được đúc nhãn hiệu “ADIDAS”, 1.742 quai dép mang nhãn hiệu “BALENCIAGA” cùng 20 khuôn đúc.

Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều ngày 20/12/2021, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương chủ trì phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an Hải Dương kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất đế giầy, đế dép do ông P.V.T làm chủ tại địa chỉ Ngọc Lập, Tân Trào, Thanh Miện, Hải Dương.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện cơ sở đang sử dụng nhân công và 20 khuôn đúc các chi tiết dép mang nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam. Các chi tiết gồm một phần đế dép và quai dép sẽ được bán cho các cơ sở sản xuất để kết hợp với các chi tiết còn lại gia công thành sản phẩm hoàn chỉnh. Đây là các loại dép thời trang mềm, xốp, không thấm nước rất được giới trẻ ưa chuộng.

Lực lượng chứng năng kiểm đếm tang vật vi phạm. Ảnh: QLTT

Đế dép đúc nhãn hiệu "ADIDAS". Ảnh: QLTT

Quai dép đúc nhãn hiệu "BALENCIAGA". Ảnh: QLTT

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7.066 sản phẩm gồm 1.530 chiếc đế dép được đúc nhãn hiệu “ADIDAS”, 3.794 quai dép được đúc nhãn hiệu “ADIDAS”, 1.742 quai dép mang nhãn hiệu “BALENCIAGA” cùng 20 khuôn đúc.

Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.