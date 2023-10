Dự báo ngày 14/10 Đà Nẵng mưa rất to, ngập lụt xảy ra trên diện rộng. Đó là cảnh báo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT) TP.Đà Nẵng đưa ra sáng nay (14/10)

Sáng nay (14/10), Ban chỉ huy PCTT TP.Đà Nẵng cảnh báo, trong sáng 14/10, tại các quận huyện thuộc trên địa bàn tiếp tục duy trì mưa to, mưa rất to, tình trạng ngập lụt tiếp tục xảy ra trên nhiều các tuyến đường và khu vực thấp trũng ở hầu hết các quận, huyện.

Cụ thể vào lúc 6h30 sáng 14/10, Ban chỉ huy là PCTT TP.Đà Nẵng cho biết, trong 3h qua (3h00-06h00/14/10/2023), khu vực TP.Đà Nẵng đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa một số nơi như Suối Đá 132.4mm, chùa Linh Ứng 127.2mm, Hòa Khê 95mm, hồ Thạc Gián 94.2mm...

Lúc 6h sáng 14/10, mực nước trên sông Vu Gia tại Cẩm Lệ đạt 0.87m (dưới mức báo động 1 là 0.13m). Ban chỉ huy PCTT TP.Đà Nẵng cảnh báo, trong 3 - 6 giờ tới, tình trạng ngập lụt tiếp tục xảy ra trên nhiều các tuyến đường và khu vực thấp trũng ở hầu hết các quận, huyện.



Cụ thể là quận Hải Châu (các phường Bình Hiên, Bình Thuận, Hải Châu I, Hải Châu II, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam, Hòa Thuận Tây, Hòa Thuận Đông, Nam Dương, Phước Ninh, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận Phước; quận Thanh Khê (các phường An Khê, Chính Gián, Hòa Khê, Tam Thuận, Tân Chính, Thạc Gián, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Vĩnh Trung, Xuân Hà).

Bộ đội giúp dân di chuyển tài sản lên nơi an toàn vào chiều hôm qua (13/10). Dự báo Đà Nẵng ngày 14/10 tiếp tục có mưa rất to, ngập lụt xảy ra trên diện rộng.

Quận Ngũ Hành Sơn (các phường Hòa Hải, Hòa Quý, Khuê Mỹ, Mỹ An); quận Sơn Trà (các phường An Hải Bắc, An Hải Đông, An Hải Tây, Mân Thái, Nại Hiên Đông, Phước Mỹ, Thọ Quang); quận Cẩm Lệ (các phường Hòa An, Hòa Phát, Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây, Hòa Xuân, Khuê Trung); quận Liên Chiểu (các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, Hòa Minh); huyện Hòa Vang (các xã Hòa Châu, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Phước, Hòa Sơn, Hòa Tiến, Hòa Bắc).

Thời gian ngập có khả năng diễn ra từ sáng sớm đến 10h ngày 14/10; độ sâu ngập lớn nhất từ 30 - 60cm, có nơi ngập sâu hơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 1, 2. Ban chỉ huy PCTT TP.Đà Nẵng khuyến cáo tình trạng ngập xảy ra tại các khu vực, tuyến đường thấp trũng gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, làm hư hỏng đến các công trình, tài sản của người dân, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cũng trong sáng sớm 14/10, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ phát tin cảnh báo vùng áp thấp và mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên vùng biển Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Theo đó, hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp, lúc 1h sáng nay có vị trí ở khoảng 10,5-11,5 độ vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ kinh Đông.