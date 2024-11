Du lịch nông nghiệp, nông thôn ở Quảng Ngãi “hút khách”

Mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn thời gian qua ở Quảng Ngãi đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phương và thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Năm 2025 dự kiến doanh thu hơn 1.434 tỷ đồng

Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức mới đây, nhiều chuyên gia đánh giá mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh mẽ ở một số địa phương của tỉnh, đã thu hút người dân tham gia và sáng tạo, thiết kế ra các sản phẩm, dịch vụ du lịch để thu hút, đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, du lịch.

Quan cảnh Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Ảnh: Hương Giang

Theo báo cáo của Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ngãi, qua 03 năm triển khai thực hiện Đề án, nhận thức của hệ thống chính trị, các cấp chính quyền và Nhân dân về vị trí, vai trò của ngành du lịch được nâng lên và chuyển biến rõ rệt; ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, bảo tồn di sản văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng, ổn định chính trị - xã hội gắn với phát triển du lịch ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết, sản phẩm du lịch từng bước được đa dạng, trong đó du lịch biển, đảo tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn, cùng với du lịch văn hoá, du lịch sinh thái, du lich gắn với các sự kiện thể thao. Đặc biệt là các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh mẽ ở một số địa phương, đã thu hút người dân tham gia và sáng tạo, thiết kế ra các sản phẩm, dịch vụ du lịch để thu hút, đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, du lịch; góp phần tạo cơ hội làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho người lao động tại khu vực nông thôn, qua đó quảng bá, giao lưu, trao đổi văn hóa, các sản phẩm OCOP đặc trưng của mỗi địa phương.

Các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn đã góp phần quảng bá thương du lịch và thu hút du khách đến với tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Hương Giang

Các mô hình du lịch đã góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch đến Quảng Ngãi, nhờ đó, tổng lượng khách đến tham quan tại tỉnh Quảng Ngãi không ngừng tăng. Năm 2022, tổng lượng khách đạt 650 nghìn lượt; trong đó, khách quốc tế đạt 11 nghìn lượt. Tổng thu du lịch đạt 700 tỷ đồng. Năm 2023, tổng lượng khách đến Quảng Ngãi đạt hơn 1 triệu lượt; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 15 nghìn lượt. Tổng thu thu du lịch đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2022.

Năm 2024, tổng lượng khách đến Quảng Ngãi ước đạt hơn 1,4 triệu lượt, đạt 111% so với kế hoạch và tăng 36% với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 29 nghìn lượt, đạt 155% so với kế hoạch và tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu du lịch ước đạt 1.434 tỷ đồng, đạt 155% so với kế hoạch và tăng 30% với cùng kỳ năm trước.

Đa dạng các sản phẩm du lịch

Theo đánh giá của Sở VHTT&DL, bên cạnh kết quả đạt được, du lịch Quảng Ngãi phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Sản phẩm, dịch vụ du lịch chưa đặc sắc, nổi trội, chưa có sản phẩm du lịch tạo thương hiệu đặc trưng cho du lịch Quảng Ngãi.

Năm 2024, tổng lượng khách đến Quảng Ngãi ước đạt hơn 1,4 triệu lượt, đạt 111% so với kế hoạch và tăng 36% với cùng kỳ năm trước. Ảnh: CTV

Đặc biệt, hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn còn mang tính mùa vụ, thiếu sự liên kết, vai trò cộng đồng trong phát triển du lịch chưa được phát huy nhiều. Một bộ phận người dân còn tâm lý e ngại trong việc tham gia phát triển dịch vụ và du lịch, nhận thức chưa đầy đủ về du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm để phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch còn chưa có chiến lược đồng bộ, dài hơi, thiếu chuyên nghiệp; các hoạt động, sự kiện du lịch được tổ chức với quy mô nhỏ...

Ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch. Ảnh: CTV

"Để khai thác hết các tiềm năng, thế mạnh phát triển ngành du lịch nói chung và du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp một cách hiệu quả, trong thời gian tới, ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch..." - Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở VHTT&DL nhấn mạnh.

Cũng theo ông Dũng, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; ưu tiên quỹ đất, các vị trí thuận lợi tại các địa bàn du lịch trọng điểm để quy hoạch, làm cơ sở thu hút đầu tư các khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp... Phấn đấu đến năm 2030, huyện Lý Sơn được công nhận là khu du lịch quốc gia; phát triển huyện Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung đa dạng các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch,…