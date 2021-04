Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại lỡ hẹn chạy dịp 1/5

Kịch bản vận hành đường sắt Cát Linh – Hà Đông của Bộ GTVT vào dịp 1/5 đã không thể diễn ra, và hiện chưa biết chính xác khi nào dự án này chạy thương mại.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa phát đi thông cáo về dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Theo đó, ngày 29/4, Tư vấn ACT, tư vấn độc lập do bộ thuê để đánh giá an toàn hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đã ban hành chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án.

Ngay sau khi có chứng nhận an toàn, Bộ GTVT đã khẩn trương bổ sung báo cáo nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng và gửi tới Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Tàu Cát Linh-Hà Đông vẫn chưa thể khai thác như thông báo trước đó.

Dự kiến sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Hội đồng sẽ xem xét, đánh giá cuối cùng để ra thông báo về kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ GTVT và UBND TP.Hà Nội, Tổng thầu Trung Quốc tiến hành hoàn tất thủ tục bàn giao dự án để đưa vào vận hành, khai thác.

Trước đó, Bộ GTVT đã có báo cáo Hoàn thành thi công xây dựng công trình dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông gửi Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Trong đó, Bộ GTVT báo cáo tình hình thực hiện dự án, việc thực hiện các khuyến cáo của Tư vấn ACT và dự kiến các bước thủ tục cần hoàn thiện để có thể khai thác đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào dịp 1/5.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, mốc chạy thương mại từ 1/5 đã không thể thực hiện được.