734 kg sản phẩm thực phẩm lợn, cua, gà vi phạm nhãn hàng hóa vừa được Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ phối hợp với Đội 1, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh NaoMi, địa chỉ số 303 đường Hoàng Quốc Việt, khu vực 5, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do bà Trần Anh Chi làm chủ hộ kinh doanh.

Gần 1.000kg thực phẩm đuôi heo, vú heo, cua nâu Na-Uy, sụn gà Thái Lan bị bắt "nóng". Ảnh: QLTT

Quá trình kiểm tra phát hiện tại điểm kinh doanh đang kinh doanh 734 kg sản phẩm thực phẩm gồm đuôi heo, vú heo, dồi trường, cua nâu Na-Uy và sụn gà Thái Lan, có tổng giá trị theo giá niêm yết là 89.040.000 đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Trần Anh Chi chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Trong đó các sản phẩm đuôi heo, vú heo và dồi trường không có nhãn hàng hóa theo quy định, cua nâu Na-Uy và sụn gà Thái Lan không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số tang vật trên và tiếp tục làm việc với chủ hộ kinh doanh để xử lý theo quy định.