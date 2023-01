Giá cao su hôm nay 25/1: Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) đóng cửa từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 1 để nghỉ Tết Nguyên đán. Giao dịch sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 1. Giá cao su trước đó tăng giảm trái chiều trên sàn giao dịch do lo ngại suy thoái kinh tế...

Giá cao su hôm nay 25/1: Giá cao su đầu tháng 1 trái chiều do lo ngại suy thoái kinh tế

Giá cao su hôm nay 25/1 tăng giảm trái chiều trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng trở lại ở tất cả các kỳ hạn với mức tăng gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm gần 1% và chỉ có 1 kỳ hạn nhích nhẹ...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 1/2023 ghi nhận mức 217,2 yen/kg, tăng 0,6 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 2/2023 giảm 1,27%; kỳ hạn cao su tháng 3/2023 giảm 0,09%; kỳ hạn tháng 4/2023 giảm 0,18%; cao su kỳ hạn tháng 5/2023 giảm nhẹ 0,4%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2023 đứng ở mức 13.310 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,04%, tăng 5 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải tăng trở lại ở các kỳ hạn tháng 4/2023 và tháng 5/2023; cao su kỳ hạn tháng 6/2023 và kỳ hạn cao su tháng 7/2023 cũng tăng gần 1%.

Trước đó, tổng kết giá cao su phiên 23/1, giá cao su trên thị trường Nhật Bản tăng lên mức cao nhất 5 tuần bởi hy vọng nhu cầu của Trung Quốc phục hồi, mặc dù giao dịch thưa thớt do nghỉ Tết Nguyên đán tại Đông Nam châu Á.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 6 trên sàn giao dịch Osaka kết thúc phiên tăng 2 yen hay 0,9% lên 230,3 yen (1.8 USD), mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 19/12/2022.

Việc Trung Quốc mở cửa thị trường trở lại sau đại dịch Covid được những người tham dự diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) hoan nghênh vì có khả năng thúc đẩy tăng trưởng thế giới, mặc dù nhiều người cũng bày tỏ thái độ thận trọng về việc số ca nhiễm Covid ở Trung Quốc có thể gia tăng, và tình trạng lạm phát trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp.

Các thị trường tài chính Trung Quốc sẽ giao dịch trở lại vào ngày 30/1, sau một tuần nghỉ Tết.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết từ đầu tháng 1/2023 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều trong bối cảnh tiếp tục có những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su tăng lên mức 210,3 Yên/kg vào ngày 5/1, sau đó giá giảm nhẹ, nhưng vẫn tăng so với cuối tháng trước. Ngày 10/1, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 209,6 Yên/kg (tương đương 1,59 USD/kg), tăng 2,8% so với cuối tháng 12/2022, nhưng vẫn giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), sau khi tăng lên mức 13.580 NDT/tấn vào ngày 4/1, giá cao su giảm trở lại, nhưng vẫn tăng so với cuối tháng trước. Ngày 10/1, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 13.170 NDT/ tấn (tương đương 1,95 USD/kg), tăng 2,3% so với cuối tháng 12/2022, nhưng vẫn giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, thời gian tới, giá cao su tự nhiên có tín hiệu tích cực hơn. Giữa tháng 12/2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định tăng lãi suất với tốc độ chậm hơn. Đây là thông tin khả quan đối với nền kinh tế toàn cầu và có thể hỗ trợ hoạt động mua đầu cơ trên thị trường cao su.

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc gần như không có hoạt động sản xuất cao su tự nhiên trong ba tháng đầu năm 2023. Do nhiệt độ quá thấp, người trồng cao su tại Trung Quốc ngừng thu hoạch vào giữa tháng 12 hàng năm. Sau mùa nhiệt độ cực thấp sẽ là mùa cao su rụng lá và thay lá.

"Sẽ mất vài tháng để Trung Quốc ghi nhận sản lượng từ việc cạo mủ. Trung Quốc đánh giá nguồn cung cao su sẽ thiếu hụt từ tháng 2 trở đi, giai đoạn mà cây cao su tại các nước sản xuất chính bắt đầu bước vào mùa rụng lá hàng năm", Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

Tại thị trường trong nước, từ đầu tháng 1 đến nay, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tại thị trường trong nước biến động không đồng nhất, tại Bình Phước có xu hướng giảm, trong khi tăng tại Đồng Nai và ổn định tại Gia Lai.

Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 270-280 đồng/TSC, giảm 5 đồng/TSC so với cuối tháng 12/2022. Trong khi đó, tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa được giữ ở mức 281-283 đồng/TSC, tăng 8-10 đồng/TSC so với cuối tháng trước.

Tại Gia Lai, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 12/2022.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) cho biết, năm 2022, sản lượng cao su của Tập đoàn đạt 429.852 tấn (đạt 106% kế hoạch), tăng 7% so với năm 2021; tiêu thụ đạt 501.322 tấn (đạt 100% kế hoạch); thu mua đạt 80.150 tấn (đạt 100% kế hoạch). VRG đưa ra kế hoạch năm 2023 với sản lượng cao su khai thác khoảng 425.000 tấn, tiêu thụ 500.000 tấn.