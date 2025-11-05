Gia Lai sơ tán 350.000 dân tránh bão Kalmaegi, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo "nóng"

Kiên quyết di dời dân, chủ động xả lũ hồ đập

Sáng 5/11, trước diễn biến phức tạp của siêu bão số 13 (bão Kalmaegi), UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với 135 xã, phường trên toàn tỉnh để khẩn trương triển khai công tác ứng phó.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: QN.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, có sức tàn phá khủng khiếp, có thể gây mưa lớn, lũ lớn và nguy cơ đỉnh lũ vượt mọi mức từng xảy ra tại khu vực Bình Định cũ (nay là phía đông tỉnh Gia Lai).

“Tiền mất bao nhiêu cũng được, phải chấp nhận để bảo đảm an toàn cho người dân. Dự kiến tỉnh sẽ di dời hơn 100.000 hộ với khoảng 350.000 người và chi khoảng 70 - 80 tỷ đồng để hỗ trợ”, ông Tuấn nói.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ hệ thống hồ, đập, chủ động phương án xả lũ an toàn, đồng thời kiên quyết di dời người dân ở 3 khu vực trọng điểm: vùng ven biển, khu vực có khả năng ngập sâu và vùng có nguy cơ sạt lở.

Sáng 5/11, trước diễn biến phức tạp của siêu bão số 13 (Kalmaegi), ông Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn và ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn đã trực tiếp xuống địa bàn thăm hỏi, động viên người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: QN.

Tỉnh sẽ hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày đối với người dân di dời xen kẽ và 20.000 đồng/người/ngày cho các hộ dân tiếp nhận. Trường hợp di dời tập trung, người dân sẽ được bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm và nước uống.

“Lực lượng công an, quân đội phải kiên quyết di dời dân đến nơi an toàn, bắt buộc phải đi, không để xảy ra thiệt hại về người. Đồng thời, tập trung chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, hạ cần cẩu tại các công trình để giảm rủi ro khi bão đổ bộ,” ông Tuấn chỉ đạo.

Theo báo cáo của các địa phương, khu vực phía đông Gia Lai hiện có 15 điểm nguy cơ sạt lở cao, 16 điểm nguy cơ thấp và 9 khu vực có khả năng bị chia cắt giao thông khi xảy ra sạt lở.

Ngư dân Gia Lai đưa tàu thuyền lên bờ trú bão. Ảnh: QN.

Các khu vực này đều có độ dốc lớn, nền đất yếu, nhiều điểm rạn nứt, sụt lún, nằm sát khu dân cư dưới chân núi. Một số tuyến đường taluy dương là sườn núi dốc, taluy âm là vực sâu, từng xảy ra sạt lở, gây cô lập thôn, xã.

Vận động người dân ở núi Bà Hoả, Gia Lai di dời trú bão. Ảnh: QN.

Trong khi đó, theo Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, hiện vẫn còn 83 tàu cá của tỉnh đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 13, chủ yếu tại các phường Quy Nhơn, Tam Quan, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và xã Đề Gi. Lực lượng biên phòng và ngành thủy sản đang liên tục phát tín hiệu cảnh báo, hướng dẫn ngư dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.