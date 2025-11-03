Gia Lai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I: "Nghị quyết hay" phải thành "hành động hiệu quả"

Khoa học - công nghệ là động lực phát triển

Ngày 3/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) và trực tuyến đến 139 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh trình bày 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường; Phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Các chuyên đề giúp đại biểu nắm vững 33 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá chiến lược mà Nghị quyết đã xác định, kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng bộ, hướng tới mục tiêu đưa Gia Lai trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, chế biến nông - lâm sản, du lịch - dịch vụ và logistics của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai. Ảnh: KL.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I xác định rõ định hướng phát triển toàn diện, trong đó kinh tế, khoa học - công nghệ và môi trường là ba trụ cột gắn bó chặt chẽ, tạo nên sức mạnh phát triển bền vững cho Gia Lai”.

Theo ông Tuấn, khoa học - công nghệ sẽ là động lực đổi mới, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, còn bảo vệ môi trường là trách nhiệm và cơ hội để nâng cao chất lượng sống, thu hút đầu tư và phát triển du lịch sinh thái.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: KL.

Tỉnh đề ra hàng loạt chỉ tiêu kinh tế - môi trường cụ thể đến năm 2030: Tốc độ tăng GRDP đạt 10 – 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người 6.300 – 6.500 USD; Tổng thu ngân sách đạt trên 41.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 – 2030 trên 17 tỷ USD; Tỷ trọng kinh tế số đạt 25 – 30% GRDP; đón 18,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó 1,1 triệu khách quốc tế; Tỷ lệ che phủ rừng trên 46,5%; chất thải rắn đô thị được xử lý 95%.

“Gia Lai sẽ phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững”, ông Tuấn khẳng định.

Biến nghị quyết thành hành động

Phát biểu chỉ đạo, ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh: “Triển khai Nghị quyết Đại hội không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là thước đo bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần dấn thân của mỗi cán bộ, đảng viên”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: KL.

Theo ông Ngọc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I là dấu mốc lịch sử đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh tỉnh vừa hoàn thành sắp xếp mô hình chính quyền hai cấp và đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: KL.

“Phải biến nghị quyết hay thành hành động hiệu quả, biến ý chí chính trị thành kết quả thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở vùng miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, ông Ngọc nói.

Ông cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình hay, đồng thời xử lý nghiêm những biểu hiện hình thức, trì trệ trong tổ chức thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: KL.

Với quyết tâm đổi mới và tinh thần đoàn kết, hội nghị thống nhất mục tiêu đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và khát vọng vươn lên.